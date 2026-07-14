‘오송 참사 3년’ 정부·지방정부·유가족, 첫 공동 추모식

‘7·15 오송 지하차도 참사’ 3주기 추모식이 정부와 유가족·생존자협의회 공동으로 개최된다.

행정안전부는 오는 15일 충북도청에서 충북도, 청주시, 유가족·생존자협의회, 시민사회단체 등이 함께 7·15 오송 지하차도 참사 추모식을 연다고 14일 밝혔다.

오송 참사는 2023년 7월15일 집중호우로 미호강 제방이 무너지면서 궁평2지하차도가 침수돼 14명이 숨지고 16명이 다친 재난이다.

그동안 추모행사는 유가족·생존자협의회와 시민단체가 주관해왔다.

3주기 추모식은 ‘오송 참사 3년, 기억과 애도를 넘어 더 안전한 내일로’를 주제로 진행된다. 행안부는 참사의 아픔을 국가가 함께 기억하고 국민의 생명과 안전을 최우선으로 하는 사회를 만들겠다는 의지를 담았다고 설명했다.

참석자들은 본행사에 앞서 청주시청 임시청사에 마련된 시민분향소를 찾아 희생자들의 넋을 기리는 분향에 참여한다.

본행사는 개회와 묵념을 시작으로 대통령 추모사 대독, 추모영상, 추모발언, 추모공연 등이 진행된다. 특히 4·16 재단 합창단 공연으로 피해자들의 아픔을 함께 나눌 예정이다.

정부는 행안부를 중심으로 ‘지하차도 침수사고 재발 방지’를 위한 안전대책을 추진하고 있다고 밝혔다. 차량 진입을 제한하는 최대 침수심 기준을 마련하고, 침수 위험이 큰 지하차도에는 최대 침수심 5cm 이하에서도 차량 진입을 통제하도록 기준을 강화했다. 하천에 인접하거나 침수 우려가 큰 지하차도에는 원격 제어가 가능한 자동 진입차단시설 설치 의무화를 확대했다.

또 현장의 초기 대응 공백을 막기 위해 ‘지하차도별 4인 담당자’를 지정해 위험 상황 발생 시 즉각적인 현장 통제가 이뤄지도록 했다. 이 밖에 고립 시 탈출을 돕는 비상 사다리 등 대피유도시설과 CCTV 확충, 전기설비 지상화 등을 추가 설치했다.