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강원 속초시는 최근 척산족욕공원 인근에 비상 취수시설인 관정을 개발해 하루 1000t의 원수를 추가 확보했다고 14일 밝혔다.

이후 학사평 급수구역 내에서 자체적으로 원수를 확보할 수 있는 추가 취수원을 확보해야 할 필요성이 제기됐다.

이에 따라 속초시는 최근 척산족욕공원 인근에 관정을 개발해 하루 1000t의 원수를 추가로 공급할 수 있는 기반을 마련했다.

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속초시 “학사평 물 공급 안정성 높인다”···척산 비상 취수 시설 개발 하루 1000t 원수 추가 확보

입력 2026.07.14 12:28

  • 최승현 기자

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속초시 척산족욕공원 인근에 설치된 비상 취수 시설. 속초시 제공

속초시 척산족욕공원 인근에 설치된 비상 취수 시설. 속초시 제공

강원 속초시는 최근 척산족욕공원 인근에 비상 취수시설인 관정을 개발해 하루 1000t의 원수를 추가 확보했다고 14일 밝혔다.

이번 관정개발은 갈수기와 극한 가뭄 등 비상 상황에서 학사평 급수구역에 원수를 안정적으로 공급할 수 있는 취수 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

학사평 급수구역은 지난해 6∼8월 이어진 갈수기 때 ‘학사평 집수정’의 취수량이 평상시보다 3000t 이상 감소하면서 하루 약 1000t 수준까지 줄어 제한 급수 우려를 겪었다.

당시 속초시는 2024년 설치한 척산 도수관로를 통해 쌍천 상류의 원수를 학사평 정수장으로 공급하며 제한급수 위기를 넘겼다.

이후 학사평 급수구역 내에서 자체적으로 원수를 확보할 수 있는 추가 취수원을 확보해야 할 필요성이 제기됐다.

이에 따라 속초시는 최근 척산족욕공원 인근에 관정을 개발해 하루 1000t의 원수를 추가로 공급할 수 있는 기반을 마련했다.

또 안정적인 상수도 공급 체계 구축을 위해 추가 취수원도 지속해서 확충할 방침이다.

이병선 속초시장은 “이번 척산 관정 개발은 갈수기 등 예기치 못한 상황에서도 시민들에게 안정적으로 수돗물을 공급하기 위한 기반을 마련한 것”이라며 “앞으로도 취수원 다변화와 상수도 기반 시설 확충을 지속해서 추진해 안정적인 물 공급 체계를 구축하겠다”고 말했다.

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