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서울사랑상품권 결제 더 쉬워진다···결제 단말기 화면에 QR 표출

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본문 요약

서울시가 지난 2일부터 토스 플레이스 결제 단말기 화면에 서울페이플러스 QR코드를 표출하는 서비스를 시작했다고 14일 밝혔다.

소비자들은 토스 플레이스 결제 단말기가 있는 매장에서 서울사랑상품권으로 결제할 때 따로 비치된 실물 QR코드를 찾지 않아도 된다.

단말기 메인 화면에 표시된 서울페이 QR을 서울페이+ 애플리케이션으로 스캔하면 바로 서울사랑상품권으로 결제할 수 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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서울사랑상품권 결제 더 쉬워진다···결제 단말기 화면에 QR 표출

입력 2026.07.14 12:40

  • 노도현 기자

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구글 선호 매체로 추가
토스 플레이스 결제 단말기에서 서울페이플러스 QR코드가 표출된 모습. 서울시 제공

토스 플레이스 결제 단말기에서 서울페이플러스 QR코드가 표출된 모습. 서울시 제공

서울시가 지난 2일부터 토스 플레이스 결제 단말기 화면에 서울페이플러스(서울페이+) QR코드를 표출하는 서비스를 시작했다고 14일 밝혔다.

소비자들은 토스 플레이스 결제 단말기가 있는 매장에서 서울사랑상품권으로 결제할 때 따로 비치된 실물 QR코드를 찾지 않아도 된다. 단말기 메인 화면에 표시된 서울페이 QR을 서울페이+ 애플리케이션으로 스캔하면 바로 서울사랑상품권으로 결제할 수 있다. 기존 삼성페이 터치 결제도 함께 이용할 수 있다.

해당 단말기는 약 60만개로 추산되는 서울시 카드가맹점의 13% 수준인 8만곳에 보급됐다. 이 중 약 3만곳이 서울페이플러스 가맹점이다.

소상공인은 별도 실물 QR을 비치하거나 관리해야 하는 번거로움이 줄었다. 단말기 화면에 QR이 표출되면서 실물 QR 훼손이나 분실에 따른 재발급 부담도 덜게 됐다. 지난 1년간 QR 훼손 등에 따른 유상 재발급(건당 1만원)을 받은 사례는 총 3887건에 달했다.

외국인 관광객의 결제도 한층 편리해졌다. 단말기 화면에 표시된 서울페이+ QR을 스캔하면 알리페이·위챗페이·유니온페이 등 해외 17개국 53개 간편결제 앱으로 손쉽게 결제할 수 있다. 서울시는 “자국에서 사용하던 결제 수단을 한국에서도 그대로 이용할 수 있어 언어 장벽이나 결제 수단 차이로 인한 불편도 줄어들 것으로 기대된다”고 말했다.

서울시는 지난 1월부터 서울표준 QR을 글로벌 간편결제 서비스에 개방했다. 개방 이후 6월까지 누적 해외 결제금액은 약 30억원을 기록했다.

다음달에는 서울 소재 약 2만개 가맹점에 보급된 네이버페이 커넥트 단말기에서도 QR코드 표출 서비스를 시작할 계획이다.

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