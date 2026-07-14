창간 80주년 경향신문

새 제품 뜯고, 스프레이 뿌리고···무인문구점 두 차례 훼손한 ‘촉법소년 4명’ 송치

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

무인문구점에 들어가 제품을 뜯고 눈 스프레이를 뿌리는 등 매장을 훼손한 중학생 4명이 경찰에 붙잡혔다.

포항 북부경찰서는 무인문구점을 훼손한 혐의로 중학생 A군 등 4명을 대구가정법원 소년부에 송치했다고 14일 밝혔다.

A군 등은 지난 5월23일 포항의 한 무인문구점에 들어가 판매 제품을 뜯고 눈 스프레이를 뿌리는 등 매장 내부를 훼손한 혐의를 받고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

새 제품 뜯고, 스프레이 뿌리고···무인문구점 두 차례 훼손한 ‘촉법소년 4명’ 송치

입력 2026.07.14 13:27

수정 2026.07.14 14:29

펼치기/접기
  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

경찰, 가정법원 소년부로 송치

새 제품 뜯고, 스프레이 뿌리고···무인문구점 두 차례 훼손한 ‘촉법소년 4명’ 송치

무인문구점에 들어가 제품을 뜯고 눈 스프레이를 뿌리는 등 매장을 훼손한 중학생 4명이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 모두 형사처벌을 받지 않는 촉법소년인 것으로 조사됐다.

포항 북부경찰서는 무인문구점을 훼손한 혐의(특수재물손괴 등)로 중학생 A군 등 4명을 대구가정법원 소년부에 송치했다고 14일 밝혔다.

A군 등은 지난 5월23일 포항의 한 무인문구점에 들어가 판매 제품을 뜯고 눈 스프레이를 뿌리는 등 매장 내부를 훼손한 혐의를 받고 있다.

이들은 이틀 뒤에도 같은 매장을 찾아 제품을 훼손하다가 신고를 받고 출동한 경찰에 붙잡혔다.

경찰 조사 결과, A군 등은 모두 만 14세 미만으로 형사처벌 대상이 아닌 촉법소년에 해당하는 것으로 파악됐다. 경찰은 이들을 검찰에 넘기지 않고 가정법원 소년부로 송치했다.

소년보호재판에서 비행 사실이 인정되면 사회봉사와 보호관찰, 소년원 송치 등의 보호처분을 받을 수 있다.

경찰 관계자는 “재판을 거쳐 처분 여부와 수위가 정해질 것”이라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글