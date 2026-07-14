국무회의 참석했다 ‘부동산’ 발언 제지당한 오세훈···한 총리 “서류로 달라”

오 시장, 서울 주택사업 현황 발언하려다 막혀 한 총리 “국민대토론회 있으니 넘기겠다”

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 이후 처음으로 14일 국무회의에 참석해 정부의 부동산 정책에 대해 공개 발언을 하려 했으나 제지당하면서 발언 기회를 얻지 못했다.

이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 각 부처는 이날부터 예정된 부동산 정책 관련 국민 의견 수렴 계획을 놓고 토론이 이어졌다.

오 시장은 대화 말미에 “총리님, 저 서울시장이 말씀 좀 드려도 될까요”라며 발언을 신청했다.

하지만 한성숙 국무총리는 “지금 이 건은 국민대토론회가 있으니 (여기서) 넘기면 좋겠다”며 오 시장 발언을 제지했다. 그러면서 “시장님 (말씀) 주실 것은 서류로 받도록 하겠다”며 추가 발언을 차단했다.

오 시장은 결국 “방금 전에 서울시가 준비한 보고서를 정책실장님과 국토부 장관님, 부총리님께 전달드렸다”며 “오늘 발언 기회를 안 주실 것 같으니 보고서 내용으로 대체하겠다”라고 답했다.

이 대통령은 오 시장에게 “보고서를 내시면서 서울시 재건축·재개발이 현재 어떻게 진행되고 있는지, 지금 공급 물량이 많이 부족하다고 하는데 왜 그렇게 됐는지에 대해 현황 보고도 넣어 달라”고 주문했다. 오 시장은 “네, 그러겠습니다”라고 짧게 답했다.

오 시장은 이후 진행된 회의에서도 발언 기회를 얻지 못했다.

의안 심의를 위해 비공개로 전환하기 앞서 이 대통령이 “당선을 축하드린다. 오랜만에 오셨는데 간단하게 인사 말씀을 하시라”고 발언권을 줬지만, 오 시장이 서울시 주택 정책과 관련한 말을 하려 하자 “그 얘기는 나중에 하시라”며 제지했다.

오 시장은 “보고서에 불편한 내용도 들어있지만, 꼭 일독해서 다양한 의견이 균형 있게 채택됐으면 좋겠다”고 답했다.