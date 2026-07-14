창간 80주년 경향신문

국무회의 참석했다 ‘부동산’ 발언 제지당한 오세훈···한 총리 “서류로 달라”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 이후 처음으로 14일 국무회의에 참석해 정부의 부동산 정책에 대해 공개 발언을 하려 했으나 제지당하면서 발언 기회를 얻지 못했다.

오 시장은 이후 진행된 회의에서도 발언 기회를 얻지 못했다.

의안 심의를 위해 비공개로 전환하기 앞서 이 대통령이 "당선을 축하드린다. 오랜만에 오셨는데 간단하게 인사 말씀을 하시라"고 발언권을 줬지만, 오 시장이 서울시 주택 정책과 관련한 말을 하려 하자 "그 얘기는 나중에 하시라"며 제지했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

국무회의 참석했다 ‘부동산’ 발언 제지당한 오세훈···한 총리 “서류로 달라”

입력 2026.07.14 13:48

수정 2026.07.14 14:04

펼치기/접기
  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

오 시장, 서울 주택사업 현황 발언하려다 막혀

한 총리 “국민대토론회 있으니 넘기겠다”

오세훈 서울시장이 14일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에 참석해 있다. [청와대통신사진기자단]

오세훈 서울시장이 14일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에 참석해 있다. [청와대통신사진기자단]

오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 이후 처음으로 14일 국무회의에 참석해 정부의 부동산 정책에 대해 공개 발언을 하려 했으나 제지당하면서 발언 기회를 얻지 못했다.

이재명 대통령이 주재한 국무회의에서 각 부처는 이날부터 예정된 부동산 정책 관련 국민 의견 수렴 계획을 놓고 토론이 이어졌다.

오 시장은 대화 말미에 “총리님, 저 서울시장이 말씀 좀 드려도 될까요”라며 발언을 신청했다.

하지만 한성숙 국무총리는 “지금 이 건은 국민대토론회가 있으니 (여기서) 넘기면 좋겠다”며 오 시장 발언을 제지했다. 그러면서 “시장님 (말씀) 주실 것은 서류로 받도록 하겠다”며 추가 발언을 차단했다.

오 시장은 결국 “방금 전에 서울시가 준비한 보고서를 정책실장님과 국토부 장관님, 부총리님께 전달드렸다”며 “오늘 발언 기회를 안 주실 것 같으니 보고서 내용으로 대체하겠다”라고 답했다.

이 대통령은 오 시장에게 “보고서를 내시면서 서울시 재건축·재개발이 현재 어떻게 진행되고 있는지, 지금 공급 물량이 많이 부족하다고 하는데 왜 그렇게 됐는지에 대해 현황 보고도 넣어 달라”고 주문했다. 오 시장은 “네, 그러겠습니다”라고 짧게 답했다.

오 시장은 이후 진행된 회의에서도 발언 기회를 얻지 못했다.

의안 심의를 위해 비공개로 전환하기 앞서 이 대통령이 “당선을 축하드린다. 오랜만에 오셨는데 간단하게 인사 말씀을 하시라”고 발언권을 줬지만, 오 시장이 서울시 주택 정책과 관련한 말을 하려 하자 “그 얘기는 나중에 하시라”며 제지했다.

오 시장은 “보고서에 불편한 내용도 들어있지만, 꼭 일독해서 다양한 의견이 균형 있게 채택됐으면 좋겠다”고 답했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글