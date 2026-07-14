‘아리랑 손수건’부터 궁궐 향수까지···K컬처 타고 전통문화 굿즈 ‘불티’, 매출 50% 급증

K컬처의 세계적 인기로 한국 전통문화에 대한 관심이 높아지면서 국가유산을 활용한 문화상품 매출이 크게 증가한 것으로 나타났다.

14일 국가유산진흥원에 따르면 올해 상반기 문화상품 브랜드 ‘케이-헤리티지’(K-Heritage)의 온오프라인 매출액은 약 90억9000만원으로 집계됐다. 지난해 상반기 매출액(약 60억7000만원)보다 49.7% 증가한 수치다.

국가유산진흥원은 전통 문양이나 그림 등 국가유산 콘텐츠를 활용한 문화 상품을 개발해 주요 궁궐과 국립고궁박물관, 인천공항 등에서 판매하고 있다.

온라인 몰과 인천국제공항 상품점의 상승세가 특히 두드러졌다.

온라인 쇼핑몰 ‘K-헤리티지 스토어’의 경우, 지난해 상반기에는 약 11억8000만원의 매출을 기록했으나 올해는 약 22억원으로 두 배 가까이 증가했다.

인천공항 한국전통문화센터의 상품 매출은 약 14억원에서 26억6000만원으로 증가했고, 브랜드나 업체와 협업한 상품 매출은 1년 새 61.3% 가까이 증가한 것으로 나타났다.

진흥원은 최근 선보인 기획 상품에 대한 소비자 반응이 높았다고 밝혔다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백 공연이 열린 지난 3월에는 광화문 월대 서수상을 소재로 한 열쇠고리, ‘아리랑 손수건’을 선보였다.

백범 김구(1876∼1949) 탄생 50주년을 맞아 김구 선생이 즐겨 착용하던 안경과 두루마기를 활용한 배지, 경복궁 경회루를 소재로 한 응원봉 등도 출시했다.

진흥원 관계자는 “‘일월오봉도’ 그림을 활용한 부채와 손수건, 조선 왕실의 문양을 모티브로 한 와인 마개 등이 많이 팔렸고 ‘궁궐 향수’도 주목받았다”고 설명했다.

최근 추이를 고려하면 역대 최고 매출 실적을 냈던 2025년(약 161억원)을 넘어 200억원대 달성도 노려볼 수 있다는 기대가 나온다.

‘케이-헤리티지’ 매출은 2021년에는 약 47억6000만원 수준이었으나 이후 83억7000만원, 110억8000만원, 118억8000만원, 161억원 등 해마다 증가세를 이어가고 있다.

최근에는 한국 문화상품을 알리고 판매를 활성화하기 위해 박물관 문화상품 ‘뮷즈’(MU:DS)를 운영하는 국립박물관문화재단과 업무협약(MOU)을 맺기도 했다.

진흥원은 이달 19~29일 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에서 상품관을 운영하며 한국의 전통문화 관련 상품을 선보일 예정이다.