전남광주 국립의대 신설 무산되나···목포대·순천대 통합 협상 ‘벼랑 끝’

인수위 ‘1대학 2병원’안 순천대 거부로 불발 “새 중재안 없을 것”···20일까지 타결 관건

전남광주 국립의대 신설 계획이 좌초 위기에 직면했다. 전제 조건인 목포대와 순천대 통합 논의가 지역 간 입지 갈등으로 평행선을 달리면서다. 중재에 나섰던 민형배 전남광주통합시장 인수위원회마저 손을 떼기로 하면서 국립의대 신설 문제는 두 대학 간 막판 협상에 달리게 됐다.

민 시장 인수위인 전남광주대전환기획위원회는 14일 나주 빛가람복합문화체육센터에서 목포대·순천대 통합 관련 브리핑을 열고 “추가적인 배치안이나 새로운 중재안을 마련하지 않을 것”이라고 밝혔다.

인수위는 앞서 목포에 통합대학 본부와 의대를 두고, 순천에는 500병상 이상 대학병원을 먼저 설립하는 ‘1대학 2병원’ 방안을 제시했다. 이후 목포에도 대학병원을 단계적으로 설치하는 내용이다.

인수위는 두 대학에 지난 13일까지 별도 수정 요구 없이 제안 수용 여부만 회신하도록 했다. 목포대는 전남 의대 설립 시기를 놓치지 않기 위해 조건 없이 받아들이겠다고 밝혔다.

반면 순천대는 중재안이 편향됐다며 이를 거부했다. 대신 통합대학 본부와 의대를 순천에 두고 대학병원을 단계적으로 설립하는 방안을 대안으로 요구했다.

인수위는 특정 대학의 수정 요구를 반영해 새 배치안을 마련하면 두 대학 간 형평성과 절차적 안정성을 해칠 수 있다고 판단했다. 다만 두 대학이 자체 협의를 통해 공동 합의안을 마련하면 그 결과를 존중하기로 했다.

공동 합의서에는 오는 20일까지 교육부에 대학 통합신청서를 제출하는 일정이 포함돼야 한다. 기한을 넘기면 내년도 통합 신입생 모집이 사실상 어려워지고, 2030년 정원 100명 규모 국립의대 개교 일정에도 차질이 생길 수 있다는 게 인수위 설명이다. 통합대학 소재지를 정한 뒤 의대 정원 신청과 교육시설 구축, 실습·수련병원 확보, 의학교육 인증평가 등의 절차를 거쳐야 한다.

국립의대 신설은 전남광주 지역 숙원이다. 통합 전 전남은 인구 177만여명인 광역자치단체로, 전국 17개 시·도 가운데 유일하게 의과대학이 없었다. 정부는 지난 2월 목포대와 순천대 통합을 전제로 정원 100명 규모의 국립의대 1곳을 신설해 2030년 개교하는 방안을 내놨다.

두 대학은 2024년 11월 통합대학에 국립의대를 설립하고 전남 동·서부에 대학병원을 각각 두기로 합의했다. 이후 14차례 회의를 열었지만 대학본부와 의대·대학병원 입지를 놓고 이견을 좁히지 못했다.

두 대학은 내부 논의를 거친 뒤 이른 시일 내 후속 입장을 밝힌다는 계획이다.

목포시와 목포시의회는 이날 공동 입장문을 내고 순천대의 불수용에 유감을 표했다. 이들은 “정부는 ‘의대 없는 지역에 의대 신설’이라는 국정과제의 골든타임을 놓치지 않도록 대안과 후속 조치를 마련해야 한다”고 촉구했다.