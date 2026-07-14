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본문 요약

교통사고 조사원들이 보험사의 비대면 사고접수 제도 개선을 촉구했다.

14일 전국사무금융서비스노동조합 삼성화재애니카지부는 서울 서초구 삼성화재 본사 앞에서 기자회견을 열고 "사고 현장은 비용을 절감하는 공간이 아니라 생명을 지키는 공간"이라며 "고객과 현장 노동자의 안전을 최우선으로 하는 사고처리 원칙을 마련해야 한다"고 삼성화재에 요구했다.

비대면 영상 상담은 교통사고가 발생하면 고객이 보험사 직원과 영상통화를 하며 차량 파손 부위와 사고 현장을 촬영해 보여주고 직원의 현장 출동 없이 사고를 접수·처리하는 방식이다.

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교통사고 났는데 영상통화?”…삼성화재 조사원들 “2차 사고 위험 커져”

입력 2026.07.14 14:24

  • 우혜림 기자

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14일 서울 서초구 삼성화재 서초타워 앞에서 전국사무금융서비스노동조합 조합원들이 삼성화재에 단체협약 준수 및 영상통화 사고 접수 폐기를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

14일 서울 서초구 삼성화재 서초타워 앞에서 전국사무금융서비스노동조합 조합원들이 삼성화재에 단체협약 준수 및 영상통화 사고 접수 폐기를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

교통사고 조사원들이 보험사의 비대면(영상통화) 사고접수 제도 개선을 촉구했다.

14일 전국사무금융서비스노동조합 삼성화재애니카지부는 서울 서초구 삼성화재 본사 앞에서 기자회견을 열고 “사고 현장은 비용을 절감하는 공간이 아니라 생명을 지키는 공간”이라며 “고객과 현장 노동자의 안전을 최우선으로 하는 사고처리 원칙을 마련해야 한다”고 삼성화재에 요구했다.

비대면 영상 상담은 교통사고가 발생하면 고객이 보험사 직원과 영상통화를 하며 차량 파손 부위와 사고 현장을 촬영해 보여주고 직원의 현장 출동 없이 사고를 접수·처리하는 방식이다. 삼성화재와 DB손해보험 등 주요 보험사들이 코로나19 이후 도입해 운영하고 있다.

조사원들은 이러한 영상 상담 방식이 고객과 현장 노동자의 안전을 위협할 수 있다고 지적했다. 김인식 삼성화재애니카지부장은 “교통사고 현장은 매우 위험한 곳이어서 현장 조사원들은 무엇보다 먼저 고객을 안전한 곳으로 대피시키는 역할을 한다”며 “영상통화는 상황에 따라 활용할 수 있지만 안전 확보가 최우선인 상황에서 고객이 휴대전화를 들고 사고를 설명하도록 하는 것이 최선인지 고민해야 한다”고 말했다.

또 영상 상담만으로는 사고 현장 상황을 충분히 파악하기 어려워 초기 안전조치에도 한계가 있다고 주장했다. 김 지부장은 “사고 직후 확보하는 블랙박스 영상과 현장 사진, 목격자 진술 등은 공정한 보상과 신속한 사고 해결의 출발점”이라며 “초기 대응이 미흡하면 사실관계 확인이 반복되고 분쟁과 민원이 늘어나 결국 피해는 고객에게 돌아갈 수 있다”고 말했다.

노조는 자동차보험의 공공적 성격을 고려할 때 이윤보다 생명과 안전이 우선돼야 한다고 강조했다. 이재진 전국사무금융서비스노동조합 위원장은 “이번 문제 제기는 특정 보험사를 겨냥한 것이 아니라 자동차보험이 국민의 생명과 안전을 어떻게 지켜야 하는지에 대한 사회적 논의를 촉구하는 것”이라며 “어떠한 경영 효율도 국민의 생명보다 앞설 수 없고 비용 절감 역시 고객 안전보다 우선될 수 없다”고 말했다.

노조는 ▲사고처리 운영 기준 전면 재검토 ▲사고 초기 대응체계 강화 ▲2차 사고 예방을 위한 현장 대응체계 개선 ▲비용 절감보다 고객 안전을 우선하는 보험 운영 원칙 확립 등을 요구했다. 이어 이날 오후 4시부터 삼성화재 본사 앞에서 규탄 집회를 이어갈 예정이다.

“도로 한복판에서 영상통화?”…보험사 비대면 사고 처리에 ‘2차 사고 우려’

지난달 27일 광주 서구의 왕복 8차선 도로에서 접촉사고가 발생했다. 현장에 출동한 모 보험사 교통사고 조사원 A씨는 상대 보험사 고객이 차량을 도로 한가운데 세운 채 상담 직원과 영상통화로 사고를 접수하는 모습을 목격했다. A씨는 차량을 갓길로 이동시키라고 안내했지만, 고객은 통화를 이어가느라 쉽게 움직이지 못했다. 차량 옆으로는 다른 차들이 아슬아...

https://www.khan.co.kr/article/202607070600031#ENT

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