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본문 요약

윤석열 정부의 12·3 불법계엄 사태 이후 대통령실 컴퓨터를 초기화하는 등 증거를 없앴다는 의혹을 받아온 대통령실 간부들이 검찰에 넘겨졌다.

특수본은 지난 3월 검찰이 요구한 '대통령실 PC 초기화 사건' 보완 수사도 마무리해 함께 보냈다고 밝혔다.

검찰은 앞서 증거를 인멸할 목적으로 대통령실 공용 PC 초기화를 지시한 혐의를 받는 정진석 전 대통령비서실장과 윤 전 비서관 사건에 대해 경찰에 보완 수사를 요구했다.

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경찰, ‘대통령실 PC 증거인멸’ 윤재순·강의구 검찰 송치

입력 2026.07.14 14:28

  • 김희진 기자

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대통령 관저 이전 특혜 의혹을 받는 윤재순 전 대통령실 총무비서관이 지난 5월22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 사진공동취재단

대통령 관저 이전 특혜 의혹을 받는 윤재순 전 대통령실 총무비서관이 지난 5월22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 사진공동취재단

윤석열 정부의 12·3 불법계엄 사태 이후 대통령실 컴퓨터(PC)를 초기화하는 등 증거를 없앴다는 의혹을 받아온 대통령실 간부들이 검찰에 넘겨졌다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부는 14일 윤재순 전 대통령실 총무비서관과 강의구 전 대통령실 제1부속실장을 증거인멸 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

윤 전 비서관 등은 불법계엄 해제 이후인 2024년 12월 중순 대통령실 총무정보보안팀 행정관들에게 대통령 관저 PC 8대를 무단 반출하고 포맷하게 해 윤석열 전 대통령 등의 내란 혐의와 관련한 증거를 인멸한 혐의를 받는다.

특수본은 지난 3월 검찰이 요구한 ‘대통령실 PC 초기화 사건’ 보완 수사도 마무리해 함께 보냈다고 밝혔다. 검찰은 앞서 증거를 인멸할 목적으로 대통령실 공용 PC 초기화를 지시한 혐의(공용전자기록 등 손상·직권남용권리행사방해·대통령기록물관리법 위반)를 받는 정진석 전 대통령비서실장과 윤 전 비서관 사건에 대해 경찰에 보완 수사를 요구했다.

특수본은 조은석 내란·외환 특별검사팀이 수사하던 대통령실 PC 초기화 사건을 이어받아 수사를 진행해왔다. 윤 전 비서관과 강 전 실장의 증거인멸 혐의는 특검팀 수사와 별개로 특수본이 지난 1월부터 인지해 수사해온 것으로 전해졌다.

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