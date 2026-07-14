축구단 김포FC 직원 58억원 횡령 정황…김포시 “특별감사”

김포 축구단인 (재)김포FC 직원이 58억원 정도의 공금을 횡령한 정황이 드러나 경찰 수사와 함께 김포시가 특별감사를 진행하기로 했다.

이기형 김포시장은 14일 긴급 기자회견을 열고 “김포시 출자·출연기관인 김포FC 내부 직원이 58억원 이상의 공금 횡령 사건이 확인돼 특별감사를 지시했다”고 밝혔다.

김포FC는 지난 13일 금융기관과 사실 확인을 거쳐 내부 직원을 경찰에 신고하고 김포시에 통보했다.

김포시는 특별감사를 통해 횡령 자금을 회수하고, 관련자에 대한 민·형사상 책임을 묻겠다는 계획이다.

김포시 관계자는 “김포FC 내부 직원이 올해 1월부터 회계부정과 관련 자료를 위조해 공금을 빼돌린 것 같다”고 말했다.

김포시는 김포 FC에 82억원을 출연했다. 또 도비와 시비로 각각 5억원씩 지원했다.

김포시는 김포FC를 포함한 지방공기업과 출자·출연기관 전체에 대해 특별감사를 하기로 했다. 감사 대상은 회계와 자금 집행, 계약 업무, 보조금 운영, 법인카드 사용 등이다.

이 시장은 “민선 8기 기간에 발생한 비리가 민선 9기 출범 직후에 드러난 사안이지만 시민 신뢰를 회복하고 공직사회 기강을 바로 세우는 일은 민선 9기 김포시의 책무”라며 “이번 사건을 특정 기관의 일탈이 아닌 김포시 공공기관 전반을 혁신하는 계기로 삼겠다”고 말했다.