경상국립대·UNIST·KAI 합작···우주항공방산·AI융합연구원 육성 시동

경남도가 교육부의 ‘성장엔진 연계 지역인재양성 패키지 지원대학’ 지정을 추진하는 경상국립대에 힘을 보태며 우주항공·방산 분야 연구 역량 강화에 나섰다.

경상국립대는 14일 가좌캠퍼스에서 울산과학기술원(UNIST), 한국항공우주산업(KAI)과 ‘우주항공·방산 및 AI 핵심기술 공동연구소’ 설립과 운영을 위한 업무협약을 했다.

이번 협약은 경상국립대가 핵심 사업으로 실행하는 ‘성장엔진 특성화 융합연구원’ 육성 구상을 구체화하는 산·학·연 협력 단계다.

융합연구원은 경남의 풍부한 항공제조 생태계를 바탕으로 경상국립대의 우주항공·방산 연구 기능과 UNIST의 AI 원천기술, KAI의 산업 현장 실무 역량을 하나로 묶는 플랫폼 역할을 맡는다.

이들은 공동연구소를 중심으로 우주항공·방산, AI 융합 핵심기술을 공동 연구하고, 정부와 글로벌 R&D(연구개발) 과제를 함께 기획하여 수행할 계획이다.

또 연구 인프라를 공동으로 활용하고 실무협의회를 구성해 대학의 연구 성과를 지역 산업 현장에 빠르게 적용하기로 뜻을 모았다.

세 기관은 학위와 비학위 교육 프로그램을 공동으로 개설해 AI와 우주항공·방산 분야를 아우르는 융합형 인재도 육성할 예정이다. 이를 통해 학생들이 연구실과 산업 현장을 잇는 실무 경험을 쌓도록 지원한다는 구상이다.

경남도는 이번 협약이 경상국립대의 우주항공·방산 분야 특성화 역량을 부각해 교육부 패키지 지원대학 선정 가능성을 높일 것으로 내다본다.