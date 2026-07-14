제주4·3, 일제강점기 역사 현장 걷는 ‘평화트레일’ 4차례 운영

18일 알뜨르비행장·섯알오름에서 첫 행사

제주4·3과 일제강점기 역사 현장을 걸으며 평화의 가치를 되새기는 ‘4·3 평화트레일’이 열린다.

제주도는 올해 모두 4차례의 ‘4·3 평화트레일’을 기획했다고 14일 밝혔다. 첫 행사는 오는 18일 서귀포시 대정읍 알뜨르비행장과 섯알오름 일원에서 열린다.

4·3 평화트레일은 ‘역사를 걷고, 평화를 만나다’를 주제로 4·3의 역사 현장을 직접 걸으며 평화의 소중함을 되새기는 자리이자 환경정화, 시민 참여 활동을 결합한 체험형 프로그램으로 운영된다.

참가자들은 전문 해설사와 함께 알뜨르비행장과 섯알오름을 탐방하며 제주4·3과 일제강점기 유적의 역사적 의미를 살펴본다.

이와 함께 환경정화 활동인 ‘평화 쓰담달리기(플로깅)’, 평화 메시지 작성, 평화를 주제로 한 인증사진 촬영 등의 활동을 한다. 참가자 전원에게는 평화 실천 배지를 증정한다.

참가 접수 인원은 20명으로, 오는 17일 오후 6시까지 온라인 신청서(구글 폼 : https://forms.gle/czZQWzgHM9jmgjzu8)를 통해 신청하면 된다.

김양보 제주도 관광교류국장은 “회차마다 제주의 다양한 역사·평화 자원을 활용한 프로그램을 마련할 것”이라면서 “도민과 관광객이 함께하는 평화문화 확산 사업으로 발전시켜 나갈 방침”이라고 말했다.