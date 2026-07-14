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앤 영국 공주, HD현대중공업 울산 본사 방문…한·영 조선 산업 협력 방안 논의

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본문 요약

찰스 3세 영국 국왕 동생인 앤 공주가 14일 HD현대중공업 울산 본사를 방문했다.

앤 공주는 정기선 HD현대 회장과 한국과 영국의 조선·해양 산업 협력 방안을 논의했다.

HD현대중공업은 이날 앤 공주와 남편 티머시 로런스 경, 콜린 크룩스 주한영국대사가 울산 본사를 찾아 정 회장과 이상균 HD현대중공업 부회장 등 경영진을 만났다고 밝혔다.

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앤 영국 공주, HD현대중공업 울산 본사 방문…한·영 조선 산업 협력 방안 논의

입력 2026.07.14 15:14

수정 2026.07.14 16:15

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  • 손우성 기자

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정기선 HD현대 회장 등 경영진과 만나

롤스로이스 등 영국 업체와의 협업 강조

HD현대, 왕실과 오랜 인연 “특별 파트너”

앤 영국 공주와 정기선 HD현대 회장이 14일 HD현대중공업 울산 조선소에서 이야기를 나누고 있다. HD현대 제공

앤 영국 공주와 정기선 HD현대 회장이 14일 HD현대중공업 울산 조선소에서 이야기를 나누고 있다. HD현대 제공

찰스 3세 영국 국왕 동생인 앤 공주가 14일 HD현대중공업 울산 본사를 방문했다. 앤 공주는 정기선 HD현대 회장과 한국과 영국의 조선·해양 산업 협력 방안을 논의했다.

HD현대중공업은 이날 앤 공주와 남편 티머시 로런스 경, 콜린 크룩스 주한영국대사가 울산 본사를 찾아 정 회장과 이상균 HD현대중공업 부회장 등 경영진을 만났다고 밝혔다.

앤 공주의 이번 방문은 영국 정부가 자국의 조선·해양 산업 육성을 추진하는 가운데 이뤄졌다. 앤 공주는 특수선 건조 현장과 엔진 공장을 둘러봤다. 이어 영국 방산 업체 롤스로이스, 뷰포트 등과 HD현대중공업의 협력 현황에 대한 설명을 들었다.

HD현대중공업은 2012년 한국 해군 호위함 사업을 계기로 롤스로이스와 협업을 이어오고 있다. 롤스로이스는 핵심 추진 장비인 MT30 가스터빈을 공급하고 HD현대중공업은 이를 추진 패키지로 통합해 공급하고 있다. 해당 솔루션은 한국 해군 차세대 호위함에 적용되고 있다.

함정 승조원용 생존장비 업체인 뷰포트와는 2013년부터 협력 관계를 맺었다. HD현대중공업이 건조하고 있는 필리핀 원해경비함 등에 뷰포트 장비를 탑재했다.

HD현대와 영국 왕실은 오랜 인연을 자랑한다. 고 정주영 현대그룹 명예회장이 1970년 거북선이 그려진 500원짜리 지폐를 들고 “한국은 영국보다 300년이나 앞선 16세기에 이미 철갑선을 만든 나라”라고 설득해 추천서를 받고, 이후 차관 도입에 성공해 조선소 건립 비용을 마련했던 상대가 찰스 롱바톰 영국 A&P애플도어 회장이었다.

정 명예회장은 1977년 대영제국 지휘관 훈장을 받았고 1983년 서울올림픽 유치 활동 당시 런던에서 앤 공주를 만나기도 했다.

정기선 회장은 “영국은 단순한 협력 국가가 아닌 HD현대의 시작을 함께 한 특별한 파트너”라며 “HD현대가 가진 최고의 기술력과 선박 건조 능력을 바탕으로 영국 조선·해양 산업 발전에 힘을 보태겠다”고 말했다.

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