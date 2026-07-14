“역대급 폭염에 새옷 갈아입은 ‘캘리’ 맥주 어때요?”

“맥주 ‘캘리’가 새옷으로 갈아입었다”

하이트진로가 본격적인 여름 성수기를 앞두고 올몰트 맥주 브랜드 ‘켈리’(Kelly)의 패키지를 리뉴얼했다.

14일 하이트진로에 따르면 출시 4주년을 맞아 선보인 이번 리뉴얼 패키지는 켈리의 특징인 ‘ALL MALT’(올몰트)를 강조하는 데 초점을 맞췄다. 제품 전면에 ALL MALT 문구를 배치하고 디자인을 좀더 심플하고 세련되게 바꿨다. 프리미엄 이미지를 살릴 수 있도록 색감과 브랜드 로고도 새롭게 적용했다.

켈리는 북대서양 해풍을 맞고 자란 덴마크산 프리미엄 맥아 100%를 사용한 올몰트 맥주다. 하이트진로는 역대급 폭염이 예고된 올 여름 일반 라거보다 부드럽고 풍부한 맛을 앞세워 프리미엄 올몰트 맥주 브랜드 입지를 한층 강화한다는 계획이다.

켈리는 2023년 출시 이후 36일 만에 100만 상자 판매를 돌파하며 국내 맥주 브랜드 최단 기록을 세운 바 있다.

하이트진로 관계자는 “앞으로도 국내 프리미엄 올몰트 맥주의 기준으로 꾸준히 성장할 수 있도록 맛과 품질관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 하이트진로는 최근 주요 브랜드의 패키지 리뉴얼을 진행하며 브랜드 경쟁력 강화에 나서고 있다. 지난 5월에는 인기 소주 ‘진로’와 증류식 소주 ‘일품진로 마일드’의 패키지를 새단장했다.