2부리그 축구단 김포FC, 58억원 횡령 정황 드러나 “철저한 조사와 징계, 리더십 전면 교체 필요”

프로축구 K리그2 경기 김포FC에서 58억원이 넘는 공금 횡령 정황이 드러났다. 김포시가 관련자들에 대한 철저한 조사와 엄중한 책임 추궁 방침을 밝혔다.

이기형 김포시장은 14일 긴급 기자회견을 열고 “김포FC에서 내부 직원에 의해 58억원 이상의 공금이 횡령된 사실이 확인됐다”며 “경찰 수사와 특별감사를 통해 사건의 진상을 끝까지 규명하고 반드시 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

이 시장은 횡령을 저지른 직원뿐 아니라 관리·감독 책임이 있는 관계자들에 대해서도 엄정하게 조치하겠다고 강조했다.

그는 “횡령 자금은 끝까지 추적해 회수하고 관련자들에 대해서는 민·형사상 책임을 묻겠다”며 “감사 결과 비위 행위나 관리·감독 소홀이 확인될 경우 직위 고하를 막론하고 엄중하게 책임을 물을 것”이라고 말했다.

김포시는 경찰 수사와 별도로 김포FC를 비롯한 지방공기업과 출자·출연기관 전체를 대상으로 특별감사를 실시하기로 했다. 감사 대상은 회계와 자금 집행, 계약 업무, 보조금 운영, 법인카드 사용 등 기관 운영 전반이다. 김포FC는 예산 대부분이 세금, 기금으로 운영되는 시도민 구단이다. 가뜩이나 번지고 있는 시도민 구단 무용론이 다시 한번 제기될 가능성이 크다.

이번 감사에서는 대표이사와 단장 등 경영진의 관리·감독 책임 여부도 함께 살펴볼 예정이다. 대규모 공금 횡령이 발생한 만큼 내부 통제 체계가 제대로 작동했는지와 관리 의무 이행 여부를 중점적으로 점검한다는 방침이다. 이 시장은 “이번 사건을 특정 기관의 일탈로 보지 않고 김포시 공공기관 전반을 혁신하는 계기로 삼겠다”며 “시민들이 다시 공공기관을 신뢰할 수 있도록 근본적인 쇄신에 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.

축구계 관계자는 “58억원이라는 규모는 직원 한명이 횡령할 수 있는 수준을 훨씬 넘는 큰 액수”라며 “대표이사, 단장 등 고위층이 몰랐다면 직무유기, 알았다면 방조 또는 공조라고 볼 수밖에 없다”고 말했다. 또다른 관계자는 “이렇게 큰 돈이 허투로 나가는 걸 시스템적으로 막을 수 없었다는 게 큰 문제”라며 “구단 리더십을 모두 교체하고 김포시가 철저하게 조사, 징계, 관리하는 게 필요하다”고 강조했다.