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충북 괴산군, 학교 밖 청소년 등 장학금 수혜 대상 확대

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본문 요약

충북 괴산군이 학교 밖 청소년이 배움을 이어갈 수 있도록 장학금을 지급한다.

괴산군은 또 지역 고등학교 출신 대학생들의 경제적 부담을 줄여주기 위해 대학 진학 시 한차례 100만원을 지급하는 '관내 고교 출신 대학생 장학금'도 신설했다.

괴산군은 인구유출을 막기 위해 청소년들에게 다양한 장학금 지원하며 인재육성을 하고 있다.

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충북 괴산군, 학교 밖 청소년 등 장학금 수혜 대상 확대

입력 2026.07.14 15:27

  • 이삭 기자

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충북 괴산군청 전경. 괴산군 제공.

충북 괴산군청 전경. 괴산군 제공.

충북 괴산군이 학교 밖 청소년이 배움을 이어갈 수 있도록 장학금을 지급한다.

괴산군민장학회는 14일 군청 대회의실에서 이사회를 열고 ‘학교 밖 청소년 장학금’과 ‘관내 고교 출신 대학생 장학금’의 신설을 의결했다.

학교 밖 청소년 장학금은 지역의 학교 밖 청소년(9∼18세)이 중·고등 학력 검정고시에 합격하면 100만원의 장학금을 지원하는 것이 주 내용이다. 학교 밖 청소년들이 학업을 포기하지 않고 돕기 위해서다.

괴산군은 또 지역 고등학교 출신 대학생들의 경제적 부담을 줄여주기 위해 대학 진학 시 한차례 100만원을 지급하는 ‘관내 고교 출신 대학생 장학금’도 신설했다.

괴산군은 인구유출을 막기 위해 청소년들에게 다양한 장학금 지원하며 인재육성을 하고 있다.

괴산군 중·고등학교 재학생 전원에게 매년 100만 원씩 ‘미래 인재 장학금’을 지급한다. 또 괴산지역 고교 졸업생 중 상위 20% 이내의 성적으로 대학에 진학하는 학생에게는 학기별로 300만 원씩 총 600만 원의 ‘대학교 우수 성적 진학 장학금’을 지급한다. 괴산지역 대학교인 중원대학교에 입학하면 ‘관내 대학교 진학 장학금’ 총 800만 원을 지원받는다.

괴산에 재학 중인 중·고등학생에게 매년 지급하는 ‘재학생 모범 장학금’(고등학생 30만원, 중학생 20만원)도 있다.

괴산군 관계자는 “이번 장학금 제도 개편은 지역 청소년 누구나 장학사업의 혜택을 누릴 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로도 인재들이 학업에 전념하며 포부를 키워갈 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

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