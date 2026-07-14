이란 혁명수비대, 요르단 내 미군 공군기지 미사일 공격···“국민들이 해체 요구해야”

이란 혁명수비대(IRGC)가 요르단에 있는 미군 공군기지를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다.

IRGC 공보실은 14일(현지시간) 텔레그램 공식 채널을 통해 이날 요르단 내 미군 공군기지를 탄도미사일로 타격했다고 발표했다.

IRGC는 성명에서 이번 공격을 ‘나스르2 작전 2차 파동 3단계’로 규정하며 “이 기지는 우리를 공격하는 데 사용된 곳”이라고 밝혔다. 또 개전 첫날 미군이 해당 기지를 활용해 이란 미나브 지역에서 어린이 168명을 포함한 민간인을 공격했다고 주장했다.

IRGC는 요르단 국민을 향해서는 “우리는 귀국과 어떠한 적대 관계도 없으며, 오히려 귀국의 고귀한 국민을 매우 사랑한다. 여러분은 어느 나라보다도 팔레스타인 국민의 고통과 억압을 깊이 이해하고 있으며, 미국의 직접적 개입 하에 자행된 시온주의 정권의 만행을 잘 알고 있을 것이다”라고 전했다.

이어 “이 지역에서 미군 기지 해체를 강력히 요구하는 것이 팔레스타인 국민을 구하고 역내 안정 회복에 크게 기여할 것”이라며 “요르단의 명예와 전엄이 지켜지기를 바란다”고 촉구했다.

미군과 IRGC는 호르무즈 해협 통제권을 두고 수일 째 공방을 주고받고 있다. IRGC는 앞서 바레인에 주둔 중인 미 해군 5합대의 항공관제 레이더 등에 대해 미사일·드론을 공격을 감행해 파괴했다고 주장한 바 있다.

또 “미군은 선박들을 부추겨 그중 일부를 불법 항로로 통과시키려 시도했다”며 “미국에 속아 넘어간 위법 초대형 유조선 2척은 항법장치를 끄고 호르무즈 해협 통항관제센터의 거듭된 경고를 무시한 채 기뢰 매설 항로로의 통항을 선택했으며, 결국 피격돼 운항불능 상태가 됐다”고 밝히기도 했다.