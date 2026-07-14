장윤기 사건, 전 광산서장·형사과장도 입건···경찰 수사단 ‘직권남용’ 혐의

당시 수사 관련 경찰 간부 3명 입건

여고생을 성적 목적으로 납치하려다 살해한 장윤기(23)에 대한 광주경찰의 수사 전반을 수사하고 있는 특별수사단이 당시 광산경찰서장과 형사과장을 입건했다.

경찰청 ‘장윤기 살인사건 관련 진상규명 특별수사단’은 14일 전 광산경찰서장 A경무관과 당시 형사과장 B경정을 직권남용관리행사방해 혐의로 입건했다고 밝혔다.

수사단은 증거인멸 혐의로 구속된 당시 수사팀장 C경감도 같은 혐의로 추가 입건했다. 수사단 관계자는 “당시 서장과 형사과장, 팀장이 수사과정에서 일정한 영항력을 행사하려던 정황이 확인됐다”고 밝혔다.

경찰은 장씨 아버지인 현직 경찰관이 리얼돌과 휴대전화 등의 증거를 인멸한 정확인 확인된 이후 수사팀을 상대로 수사를 진행하고 있다.

경찰은 C경감을 증거인멸 혐의로 구속했다. C경감은 장씨 차량 압수수색 과정에서 케이블타이 등을 발견하고도 압수하지 않은 혐의 등을 받고 있다.

경찰은 당시 수사팀이 ‘강간 살인’ 대신 ‘살인’ 혐의를 적용한 과정이나, 장씨 아버지와 수십차례 통화한 경위 등도 조사하고 있다.

장씨 사건 처리 과정과 관련해 입건된 경찰은 현재까지 모두 3명이다.

한편 그동안 ‘성범죄 목적 살해’를 인정하지 않았던 장씨는 지난 13일 광주지법에서 열린 2차 공판에서 혐의를 모두 인정했다.