중국, PCA ‘남중국해 판결’ 무효 계속 강조…관변학자 “‘판결’에 기반한 행동 단호하게 맞서야”

중국은 국제상설중재재판소(PCA)의 중국의 남중국해 영유권 주장 무효 판결 10주년을 맞아 정부 공식 논평, 학술대회 개최 등 다양한 방식으로 반박을 이어갔다. PCA를 대체할 중국 주도 국제기구 확대에도 힘을 기울이고 있다.

린젠 중국 외교부 대변인은 14일 정례브리핑에서 “유럽 여러 나라들이 미국과 필리핀이 발표한 이른 바 ‘남중국해 중재 판결 기념 10년 공동성명’에 참여해 관련 사실을 왜곡하고 악의적으로 문제를 훼손했다”며 “중국은 이에 대해 강하게 불만하며 단호히 반대한다”고 밝혔다.

린 대변인은 “유럽은 남중국해 문제에 당사하지 않으며, 중국의 정당한 영토 주권과 남중국해에서의 해양권을 비판할 자격도 없다”며 “ 유럽 측이 말과 행동에 신중을 기하고, 불법적인 “판결”을 지지하지 말아 중국-EU 관계와 협력에 영향을 미치지 않도록 할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

중국 외교부는 전날에도 성명을 내고 지난 2016년 내려진 해당 판정에 대해 “아무런 법적 구속력이 없는 가치 없는 종이 조각에 불과하다”고 밝혔다. 아울러 “지난 10년간 해당 판정은 분쟁 해결에 기여하기는커녕 오히려 지역 내 긴장을 고조시키고 외부 세력의 개입 구실을 제공하는 걸림돌이 됐다”며 “미국 등 외부 세력이 군사적 존재감을 강화하고 갈등을 부추기며 지역 안정을 해치고 있다”고 밝혔다.

미국, 필리핀, 일본, 영국 등 14개국이 지난 7월 12일 중재판정 10주년을 맞아 공동 성명을 낸 것에 대한 반박이다. 공동성명을 낸 국가에 주재하는 중국 대사들도 개별 성명이나 언론 기고를 통해 공동성명을 비판했다.

중국 외교부는 14일 왕이 중국 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 전날 예르멕 코셰르바예프 카자흐스탄 외교장관과 회담했으며 카자흐스탄이 국제조정원에 가입했다고 알렸다. 홍콩에 본부를 둔 국제조정원은 PCA를 본뜬 기구로 지난해 5월 출범식을 열었다. PCA와 마찬가지로 국가 간 분쟁, 국가와 기업 간 분쟁을 포함한 국제 투자 분쟁, 다자 무역 마찰 등을 다룬다.

신화통신에 따르면 중국 난하이연구원, 아시아국제법률연구원(AAIL)이 공동으로 주최한 남중국해 안보 원탁 대화 및 ‘남중국해 중재안 판결에 대한 새로운 반박’ 발표회가 13일 홍콩에서 열렸다.

우스춘 화양해양연구센터 이사장 겸 중국난하이연구원 학술위운회 주석은 PCA의 중재 판결이 “남중국해의 평화와 안정을 해치는 문제 제조기이자 분란의 근원”이라며 남중국해 당사국 간의 협상 추진의 최대 걸림돌이자 장애물이 됐다“며 “‘판결’ 및 ‘판결’을 기반으로 한 주장 및 행동에 대해 계속해서 맞서고 단호하게 반격해야 한다”고 말했다.