전장연·성소수자인권연대 시청 앞에 모여 “해고는 살인...오세훈 시장 대화합시다”

“오세훈 서울시장은 권리중심 공공일자리 복원하라!”

전국장애인차별철폐연대(전장연)는 14일 오후 서울 지하철 1호선 시청역 승강장 앞에서 제45차 ‘12345 지하철행동’ 시위를 개최하고, 서울시가 권리중심 공공일자리를 복원할 것을 촉구했다. 행동하는 성소수자인권연대(행성인)도 시위에 동참했다.

전동휠체어를 탄 장애인 활동가를 포함한 60여명은 ‘해고는 살인이다’ 문구가 적힌 피켓을 목에 걸고 자리를 잡았다. 이들은 “장애인도 성소수자도 시민이다”, “오 시장 대화합시다” 등의 구호를 외치며 오 시장과의 면담도 요구했다.

권리중심 공공일자리는 2020년 서울시가 최중증·탈시설 장애인들의 노동권을 보장하기 위해 이들에게 맞춤형 일자리를 제공하는 사업이다. 서울시가 최초로 시작한 이후 13개 지자체로 확대됐다. 그러나 서울시는 2024년 사업 예산을 전액 삭감하면서 폐지했다. 이로 인해 일자리를 잃은 최중증·탈시설 장애인 노동자 400여명은 그해부터 복직 투쟁을 진행하고 있다.

2년간 복직 투쟁을 이어온 공공일자리 해고 노동자 장효창씨는 스크린 도어 앞에서 “(공공일자리를 통해) 동료를 만나고 사회적 관계를 맺으며 비로소 인간답게 숨쉴 수 있었다”며 “우리가 빼앗긴 것은 단순한 월급 봉투가 아니다”고 말했다. 그러면서 “삶의 터전을 파괴한 해고는 곧 살인”이라며 “400여명의 노동자를 일터로 돌려보내는 건 시혜가 아닌 서울시의 정치적 책임”이라고 했다.

행성인 활동가 김민지씨(활동명 초)는 “속도와 효율성의 논리로 환원되는 시장 경제 체제에서 비정상적인 것으로 간주되는 삶은 손쉽게 처리해야 할 대상”이라며 연대의 이유를 밝혔다. 그러면서 “성소수자로서 폭력을 감수하지 않고도 살아갈 수 있는 서울시, 서로의 취약성에 대해 끊임없이 대화하는 서울시를 원한다”고 말했다.

이들은 이후 서울시청 민원실로 이동해 오 시장과의 면담 요청서와 성소수자 정책 제안서를 전달했다.

한편 오 시장은 지난해 9월 공공일자리 사업을 두고 “시가 지원하는 재원을 갖고 시위 같은 걸 해서 일당으로 지급되는 전 세계 유례없는 기형적 일자리를 계속 주장할 수는 없다”고 말했다. 이에 장애인차별금지추진연대 등 장애인 단체들은 국가인권위원회에 집단 진정을 제기했으나 인권위는 “차별 행위에 해당 않는 경우”며 이를 기각했다.