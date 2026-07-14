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본문 요약

이재명 대통령이 매물로 내놓은 경기 성남시 분당구 아파트가 매각 마무리 절차를 밟고 있는 것으로 14일 전해졌다.

지난 2월 이 대통령이 이 아파트를 매물로 내놓은 지 약 5개월 만이다.

청와대 관계자는 이날 이 대통령과 김혜경 여사가 공동명의로 보유하고 있는 분당 아파트 매매와 관련해 "수일 내에 본계약이 마무리되는 것으로 알고 있다"고 말했다.

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“평생 첫 자가” 이 대통령 분당 아파트 팔렸다···이 “나는 이제 집 없다”

입력 2026.07.14 16:56

수정 2026.07.14 17:07

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  • 정환보 기자

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매물 내놓은 지 5개월 만···조만간 계약 마무리

이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 제30회 국무회의에서 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 제30회 국무회의에서 발언을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 매물로 내놓은 경기 성남시 분당구 아파트가 매각 마무리 절차를 밟고 있는 것으로 14일 전해졌다. 지난 2월 이 대통령이 이 아파트를 매물로 내놓은 지 약 5개월 만이다.

청와대 관계자는 이날 이 대통령과 김혜경 여사가 공동명의로 보유하고 있는 분당 아파트 매매와 관련해 “수일 내에 본계약이 마무리되는 것으로 알고 있다”고 말했다.

이 대통령 소유 아파트의 매수자는 가계약자와 동일인으로 토지거래 허가를 받는 데에 시일이 소요돼 최종 매매 계약 체결이 지연된 것으로 전해졌다.

앞서 이 대통령은 지난 2월 28년간 보유해온 전용면적 164㎡인 분당구 양지마을 아파트를 매물로 내놨다.

이 대통령은 당시 엑스를 통해 아파트를 매물로 내놓은 사실을 전하면서 “내가 이 집을 산 게 1998년이고, 셋방살이 전전하다 IMF 때 평생 처음이자 마지막으로 산 집”이라며 “아이들 키워내며 젊은 시절을 보낸 집이라 돈보다도 몇 배나 애착 있는 집”이라고 밝힌 바 있다.

이 대통령은 “부동산 정책 총책임자로서 집 문제를 가지고 정치적 공격 거리를 만들어 주는 것보다 만인의 모범이 돼야 할 공직자로서의 책임을 다하고 싶어 판 것뿐”이라고 밝히기도 했다.

이 대통령은 당시 시세보다 10%가량 저렴한 29억원에 이 아파트를 매물로 내놓은 것으로 알려져 있다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서도 분당 아파트가 팔렸다는 사실을 언급했다.

이 대통령은 국무회의에서 부동산 정책 관련 초고가 주택의 기준을 토론하던 중 한성숙 국무총리에게 “나는 이제 집이 없다”고 말했다.

앞서 장동혁 국민의힘 대표는 이날 페이스북을 통해 “불리하면 입을 닫는 것이 이재명과 이 정권의 종특”이라며 “(이 대통령은) 분당 아파트를 판다고 홍보하더니 실제로 팔았는지에 대해서도 말이 없다”고 했다.

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