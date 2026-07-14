창간 80주년 경향신문

티빙 제휴가입자도 개인정보 유출·· ·네이버·카카오 가입자 피해

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

티빙 해킹 사태로 플랫폼·통신사 등 제휴 채널을 통해 가입자까지 개인정보가 유출된 것으로 나타났다.

14일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 이정헌 의원실이 개인정보보호위원회 등을 통해 받은 자료에 따르면 티빙과 제휴한 플랫폼과 통신사를 통해 티빙에 가입한 피해자도 이번 개인정보 유출 피해 대상에 포함됐다.

네이버와 카카오는 SNS 간편로그인을 통해 가입한 회원들의 개인정보가 유출됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

티빙 제휴가입자도 개인정보 유출·· ·네이버·카카오 가입자 피해

입력 2026.07.14 17:02

수정 2026.07.14 17:13

펼치기/접기
  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
티빙

티빙

티빙 해킹 사태로 플랫폼·통신사 등 제휴 채널을 통해 가입자까지 개인정보가 유출된 것으로 나타났다.

14일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 더불어민주당 이정헌 의원실이 개인정보보호위원회 등을 통해 받은 자료에 따르면 티빙과 제휴한 플랫폼과 통신사를 통해 티빙에 가입한 피해자도 이번 개인정보 유출 피해 대상에 포함됐다.

네이버와 카카오는 SNS 간편로그인을 통해 가입한 회원들의 개인정보가 유출됐다. 유출 정보는 이용자의 이름, 이메일, 휴대전화 번호, SNS 아이디 등이다. 다만 네이버 계정 비밀번호 등 티빙 가입 당시 요구되지 않은 정보는 따로 유출되지 않은 것으로 파악됐다.

KT를 통해 티빙 이용권을 받아 이용한 고객들도 개인정보가 유출됐다. KT는 지난해 자사 개인정보 유출 사고로 티빙 이용권을 제공했는데, 이를 실제로 이용한 41만6000명의 정보가 유출됐다.

티빙은 SK텔레콤·LG유플러스 등 통신사 결합상품과 SSG닷컴·디즈니플러스 등 다양한 제휴 채널을 통해 가입한 회원들의 본인인증 정보도 갖고 있다. 이에 조사가 진행될수록 피해 규모가 커질 수 있다는 지적도 나온다. 티빙 개인정보 유출 사고 피해 규모는 지난달 22일 기준 1953만명으로 집계됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글