‘사상 첫 월드컵 8강’ 노르웨이 대표팀, ‘전투기 호위·10만 인파’ 속 금의환향

전투기가 호위를 하고 10만 명이 넘는 인파가 엄청난 환호를 쏟아냈다. 월드컵 역사상 처음으로 8강에 오른 노르웨이 축구대표팀의 귀국길은 ‘금의환향’이라는 단어로 설명하기 부족할 정도로 화려했다.

로이터통신은 14일 “10만 명이 넘는 사람들이 노르웨이 수도 오슬로 거리를 가득 채워 축구대표팀을 영웅처럼 맞이했다”며 “월드컵 탈락의 아쉬움은 한순간에 거대한 국가적 축제로 바뀌었다”고 노르웨이 축구대표팀의 귀국 현장을 전했다.

노르웨이는 이번 북중미 월드컵에서 역사상 처음으로 8강에 올랐다. 비록 잉글랜드와 연장 혈투 끝에 1-2로 패하며 4강에는 오르지 못했지만, 1998년 프랑스 월드컵 이후 28년 만에 나선 월드컵 본선에서 엄청난 존재감을 드러냈다. 특히 16강에서는 월드컵 최다 우승국인 브라질을 2-1로 꺾기도 했다. 8강전에서 승자를 축하라고 격려하는 태도도 좋았다. 성적과 품격에서 모두 호평받은 선수들의 귀국길이 특별한 것은 어찌보면 당연했다.

선수단을 태운 비행기가 노르웨이 공역에 들어서자 노르웨이 공군 전투기가 호위했다. 노르웨이 축구대표팀 공식 사회관계망서비스(SNS)에 선수들과 코칭스태프가 창을 통해 전투기를 보는 영상이 올라오기도 했다. 이후 비행기가 오슬로 공항에 도착하자 먼저 소방차에서 뿜어져 나오는 물줄기 세례를 시작으로 전통적인 환영 인사가 이뤄졌다. 이후 선수들이 왕궁으로 이동해 하랄 5세 국왕과 환담했고, 왕실 근위대 도열 속에 왕궁 밖으로 나와 팬들에게 인사했다. 로이터통신에 따르면 현지시간으로 월요일 오후였음에도 오슬로의 왕궁 광장에 10만 명이 넘는 인파가 몰렸다.

노르웨이 왕위 계승자인 하콘 왕세자가 치는 북소리를 시작으로 이번 대회 기간 노르웨이를 상징하는 응원 문화가 된 ‘바이킹 노 젓기’ 세리머니를 선수들이 수만 명의 팬과 함께 펼치며 월드컵 8강 신화의 기쁨을 나눴다.

다만, 세리머니에 엘링 홀란(맨체스터 시티)은 참석하지 못했다. 홀란은 이번 대회 7골로 노르웨이를 8강으로 이끈 일등공신이다. 미국에서 출발한 비행기가 4시간이나 지연되는 바람에 귀국 후 연결 항공편을 타야만 했던 홀란은 노 젓기 세리머니를 포함한 행사 후반부는 함께하지 못했다. 이후 선수단은 카퍼레이드에 주로 사용하는 오픈 톱 버스를 타고 오슬로 시내를 도는 퍼레이드를 이어갔다. 환영 행사는 해가 진 뒤에도 계속 이어졌다.

열렬한 환영에 선수단도 기쁨을 감추지 못했다. 주장 마르틴 외데고르(아스널)는 노르웨이 방송 NRK와 인터뷰에서 “이런 광경은 누구도 상상하지 못했을 것”이라며 “온 나라가 우리를 응원해 준다는 사실이 정말 믿기지 않는다. 정말 환상적”이라고 말했다.