‘권경애 노쇼’ 파기환송심 “유족에게 배상액 1.6억원 지급하라” 화해 권고

학교폭력 피해자 유족의 소송을 맡고 재판에 거듭 불출석해 패소하게 만든 권경애 변호사를 상대로 유족 측이 낸 소송의 파기환송심 법원이 “권 변호사가 유족에게 대법원에서 인정된 배상액과 지연손해금 등을 모두 지급하라”는 화해 권고 결정을 내렸다. 앞서 대법원은 유족의 주장을 모두 받아들이는 취지로 판단했는데, 파기환송심 변론을 하지 않고 권 변호사가 이에 따르도록 권고한 것이다.

서울중앙지법 민사항소9-2부(재판장 변지영)는 14일 “권 변호사가 유족에게 1억5500만원을 지급하라”는 내용의 화해 권고 결정을 내렸다. 법원은 소송을 계속하는 것보다 화해를 하는 게 당사자에게 이익이 된다고 판단할 때 직권으로 화해 권고를 결정할 수 있다. 이날 결정에 따르면 권 변호사는 지연손해금 164만원과 소송비용 등도 부담해야 한다.

권 변호사는 학교폭력에 시달리다 2015년 숨진 박양의 어머니 이씨가 가해자들을 상대로 낸 소송에서 이씨 쪽을 도와 1심에서 일부 승소했다. 그런데 2022년 9~11월 항소심 재판에는 세 번 연속 불출석해 패소했다. 민사소송법상 당사자가 3회 이상 재판에 출석하지 않거나 변론하지 않으면 소를 취하한 것으로 본다. 이후 권 변호사는 5개월간 패소 사실을 유족에게 알리지도 않고 상고를 제기하지 않아 판결이 확정됐다. 이에 이씨는 권 변호사를 상대로 2억원대 손해배상 소송을 냈다.

1심과 2심은 모두 유족의 손을 들어줬다. 2심은 1심 법원이 인정한 위자료 5000만원에 더해 권 변호사가 받은 수임료 등에 대해서도 배상책임을 인정해 배상액을 6500만원으로 늘렸다. 다만 권 변호사가 유족들에게 9000만원 지급을 약속했던 ‘각서’의 효력은 인정되지 않았다.

권 변호사는 뒤늦게 패소 사실을 알리면서 2023년 3월 유족에게 9000만원을 주겠다는 내용의 각서를 썼다. 그런데 유족이 자신을 상대로 소송을 내자 ‘나의 잘못이 언론에 보도되지 않는다’는 조건으로 각서를 썼던 것이고 유족이 약속을 어겼기 때문에 돈을 줄 수 없다고 주장했다. 2심 법원은 권 변호사 주장을 받아들여 ‘9000만원 지급 약정’은 효력을 잃었다고 봤다.

반면 대법원은 지난 5월 ‘9000만원 각서’의 효력도 인정해 사실상 유족의 주장을 전부 받아들였다. 대법원은 “이행각서에 (권 변호사가 주장하는) 약정금 지급의 ‘조건’은 전혀 명시돼 있지 않을 뿐만 아니라 지급 조건 존재 여부의 해석이 문제 될 정도의 관련 문언도 기재돼 있지 않다”고 판단했다.

파기환송심은 오는 15일부터 시작될 예정이었는데, 재판부는 첫 변론을 하루 앞두고 화해 권고 결정을 했다. 유족의 소송이 장기간 진행돼온 점 등을 고려해 이 같은 결정을 내린 것으로 보인다.

유족 측 대리인은 이날 입장문을 내고 재판부의 화해권고 결정이 유족 측의 청구 내용을 그대로 담고 있는 ‘사실상 전부 승소 결정’이라면서 이의신청을 하지 않겠다고 밝혔다. 재판상 화해가 성립하면 확정판결과 같은 효력이 생긴다. 권 변호사가 2주 안에 이의를 제기하지 않으면 유족 승소 판결은 그대로 확정된다.