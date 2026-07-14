창간 80주년 경향신문

“전통 지지층 결집이냐 중도 외연 확장이냐”…전대 앞두고 뚜렷해지는 정청래·김민석 노선 차

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당 차기 당권주자인 정청래 의원과 김민석 의원 사이에서 '전통 지지층 결집'이냐 '중도보수로의 외연 확장'이냐를 둘러싼 논쟁이 14일 격화했다.

그는 "'뉴 이재명'이라면서 이 대통령이나 민주당을 지지하지 않았던 사람들을 끌어들여 외연을 확장하자고 하면서, 정작 그럴 가능성이 더 큰 혁신당과의 합당은 반대하는 것은 모순이고 지금도 미스터리"라고 말했다.

반면 김 의원은 정권 재창출의 해법으로 중도보수로의 외연 확장을 강조했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“전통 지지층 결집이냐 중도 외연 확장이냐”…전대 앞두고 뚜렷해지는 정청래·김민석 노선 차

입력 2026.07.14 17:24

  • 심윤지 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
정청래 더불어민주당 의원(왼쪽)이 지난 13일 국회 소통관에서 당대표 후보 출마 기자회견을 하고 있다. 김민석 의원(오른쪽)은 지난 12일 국회 의원회관에서 ‘김민석의 백문백답 유튜버들과 함께하는 당원과의 대화’를 진행하고 있다. 권도현·한수빈 기자

정청래 더불어민주당 의원(왼쪽)이 지난 13일 국회 소통관에서 당대표 후보 출마 기자회견을 하고 있다. 김민석 의원(오른쪽)은 지난 12일 국회 의원회관에서 ‘김민석의 백문백답 유튜버들과 함께하는 당원과의 대화’를 진행하고 있다. 권도현·한수빈 기자

더불어민주당 차기 당권주자인 정청래 의원과 김민석 의원 사이에서 ‘전통 지지층 결집’이냐 ‘중도보수로의 외연 확장’이냐를 둘러싼 논쟁이 14일 격화했다. 정 의원은 최근 민주당 지지율 하락의 원인을 전통 핵심 지지층 이탈에서 찾으며 조국혁신당과의 합당을 적극 추진하겠다고 밝혔다. 반면 김 의원은 중도보수층으로의 외연 확장이 정권 재창출의 관건이라고 보고 있다.

정 의원은 이날 유튜브 채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 연임에 도전하는 이유로 전통 지지층 이탈에 대한 위기감을 꼽았다. 그는 “이재명 정부가 성공하려면 핵심 코어 지지층이 잘 뭉쳐있어야 하는데 지금 흔들리고 있다”며 “이들을 한 군데로 묶어 세우는 역할을 누군가는 해야 하는데 그 적임자가 정청래”라고 말했다.

정 의원은 전통 지지층 이탈의 배경으로 미진한 검찰개혁에 대한 실망감을 꼽았다. ‘문조털래유(문재인·조국·김어준·정청래·유시민)’ 등 멸칭으로 지지층을 분열시키는 세력이 등장한 점도 영향을 미쳤다며, 이른바 ‘뉴 이재명 세력’을 직접 겨냥하기도 했다. 그는 “‘뉴 이재명’이라면서 이 대통령이나 민주당을 지지하지 않았던 사람들을 끌어들여 외연을 확장하자고 하면서, 정작 그럴 가능성이 더 큰 혁신당과의 합당은 반대하는 것은 모순이고 지금도 미스터리”라고 말했다.

반면 김 의원은 정권 재창출의 해법으로 중도보수로의 외연 확장을 강조했다. 그는 전날 경기 안양 당원간담회에서 “우리가 연속 집권하기 위해서는 합리적인 진보, 합리적인 개혁, 합리적인 중도, 합리적인 보수 등 유능한 사람을 모두 끌어안겠다는 각오가 있어야 한다”고 말했다. 김 의원은 지난 7일 지방주도 성장 토론회 모두발언에서도 “박정희 대통령이 가졌던 스마트함 때문에 산업화를 해냈다”고 말한 바 있다.

두 사람은 혁신당과의 합당 문제를 두고도 미묘한 온도 차를 드러냈다. 전통 지지층 표심에 호소하는 정 의원은 연임 후 전 당원 투표를 통해 혁신당과의 합당을 추진하겠다고 예고했다. 그는 이날 같은 유튜브 방송에서 “합당을 해야 단일대오로 지방선거를 치를 수 있고 그것이 승리의 열쇠라고 생각했는데 결과적으로 합당은 이루어지지 못했다”며 “지금 되돌아보면 어떻게 해서라도 했어야 하는 것이 아닌가 한다”고 말했다.

반면 김 의원은 진보진영 간 통합과 연대라는 원칙에는 공감하면서도, 혁신당과의 합당은 흡수통합의 방식으로만 가능하다는 입장이다. 김 의원은 지난 8일 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에서 민주당의 강령·정책을 수정할 수는 없으며 혁신당의 입장 정리가 우선이라고 밝혔다. 중도 성향이 강한 2030세대에서 조국 전 혁신당 대표에 대한 비호감이 높고, 지지율도 낮은 정당과 굳이 합당할 필요가 있느냐는 여론을 의식한 것으로 풀이된다.

김 의원은 이날 JTBC 유튜브 채널 <장르만 여의도>에서 “정 대표가 강조하듯 정말 합당을 해서 이길 수 있었는데 하지 못해 아쉽다고 생각한다면, 그것을 성사시키는 것이 당대표의 책임”이라고 말했다. 정 의원은 “악수를 하자면서 너는 무릎 꿇고 악수해, 이런 방식은 아니라고 생각한다”며 “나중에 흡수통합의 형식이 될지 안 될지 모르겠지만 서로 합치자고 할 때는 상대방의 기분을 상하게 하는 것은 가급적 피하는 것이 좋다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글