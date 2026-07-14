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본문 요약

재판을 받는 중에도 인터넷 중고거래 사기 피해금을 가상화폐로 바꿔 사기 조직에게 전달한 20대 자금세탁책이 실형을 선고받았다.

A씨는 지난 1월 사이버 물품 사기 조직원이 인터넷 중고 거래 사이트에서 허위 판매 글을 올려 챙긴 돈을 받아 가상화폐로 바꾼 뒤 다시 조직에 전달한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

사기 조직은 지난 1월 24일∼27일 인터넷 중고 거래 플랫폼에 '게이밍 컴퓨터를 판매한다'는 글을 올려 물품은 보내지 않는 수법으로 12회에 걸쳐 피해자 11명에게 1128만원을 챙겼다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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재판 중에도 중고거래 사기 피해금 세탁한 20대, 징역 2년

입력 2026.07.14 17:48

  • 김정훈 기자

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법원 이미지. 경향신문 자료사진

법원 이미지. 경향신문 자료사진

재판을 받는 중에도 인터넷 중고거래 사기 피해금을 가상화폐로 바꿔 사기 조직에게 전달한 20대 자금세탁책이 실형을 선고받았다.

창원지법 형사2단독 정지은 부장판사는 사기 혐의로 기소된 20대 A씨에게 징역 2년을 선고했다고 14일 밝혔다.

A씨는 지난 1월 사이버 물품 사기 조직원이 인터넷 중고 거래 사이트에서 허위 판매 글을 올려 챙긴 돈을 받아 가상화폐로 바꾼 뒤 다시 조직에 전달한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

사기 조직은 지난 1월 24일∼27일 인터넷 중고 거래 플랫폼에 ‘게이밍 컴퓨터를 판매한다’는 글을 올려 물품은 보내지 않는 수법으로 12회에 걸쳐 피해자 11명에게 1128만원을 챙겼다.

A씨는 10회에 걸쳐 사기 피해금 등 4941만원 상당을 가상화폐로 구매하고, 사기 조직의 외국 전자지갑 주소로 보낸 것으로 드러났다.

재판부는 “전기통신금융사기피해방지 및 피해금환급에관한특별법 위반 방조죄로 부산서부지방법원에 기소돼 재판 중이었음에도 범행했다”며 “불특정 다수의 피해자를 양산해 범죄 폐해가 큰 데다 사건 피해액이 적지 않다”고 양형 이유를 밝혔다.

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