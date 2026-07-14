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본문 요약

내년도 최저임금이 1만600원과 1만860원 사이에서 결정될 것으로 보인다.

최저임금위원회가 14일 내년도 최저임금 결정을 위한 막판 협상을 벌이는 가운데 공익위원들이 노사 간격을 줄이기 위한 '심의 촉진구간'을 이같이 제시했다.

올해 최저임금 1만320만원과 비교하면 인상률은 2.7~5.25% 사이다.

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내년 최저임금 ‘1만600원~1만860원 사이’ 될 듯…공익위원 중재안 제시

입력 2026.07.14 19:29

수정 2026.07.14 19:34

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  • 선명수 기자

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14일 정부세종청사 최저임금위원회에서 제14차 전원회의가 열리고 있다. 연합뉴스

14일 정부세종청사 최저임금위원회에서 제14차 전원회의가 열리고 있다. 연합뉴스

내년도 최저임금이 1만600원과 1만860원 사이에서 결정될 것으로 보인다.

최저임금위원회가 14일 내년도 최저임금 결정을 위한 막판 협상을 벌이는 가운데 공익위원들이 노사 간격을 줄이기 위한 ‘심의 촉진구간’을 이같이 제시했다.

올해 최저임금 1만320만원과 비교하면 인상률은 2.7~5.25% 사이다.

공익위원들은 2.7% 하한선은 올해 소비자물가상승률 전망치 2.7%를 반영했다고 설명했다.

5.25% 상한선은 올해 경제성장률 전망치(2.55%)와 소비자물가상승률 전망치(2.7%)를 합해 도출했다.

경제성장률 전망치의 경우 한국은행(2.6%)과 한국개발연구원(2.5%)이 각각 제시한 올해 전망치의 평균값 2.55%를 근거로 했다.

앞서 이날 회의에서 노동계는 시간당 1만1150원을, 경영계는 1만550원을 각각 10차 수정안으로 내놨다.

공익위원들은 노사 이견이 좁혀지지 않자 심의 촉진구간을 내놨다. 노사 양측은 이 구간 내에서 수정안을 제시하고, 합의 또는 표결을 거쳐 내년 최저임금을 결정하게 된다.

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