창간 80주년 경향신문

네 이웃을 미워하리라

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

네 이웃을 미워하리라

입력 2026.07.14 19:58

수정 2026.07.14 19:59

펼치기/접기
  • 주한나 전 미국 마이크로소프트 연구원·데이터 과학자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

외국인을 만나게 되면 늘 해보던 테스트가 있다. 어떤 나라 출신이든 그 바로 옆나라를 지도에서 찾아 그 나라에 대한 편견을 몇개 말해달라고 하면 조금 망설이면서도 “꼭 그런 건 아니지만 이런 편견이 있다”고 말해줄 수 있을 것이다. 내 경험으로 알제리 사람들은 튀니지 사람들에게 편견과 거부감이 있었고, 남아프리카공화국 사람들은 옆나라 짐바브웨에 대한 거부감이 꽤 있다. 영국과 프랑스, 한국과 일본, 중국인들이 서로 그렇듯이 말이다.

이 테스트의 다음 단계는 그 나라에서 어느 도시 출신인가를 물어보는 것이다. 그 사람이 수도 출신이 아니라면 분명히 수도 사람들에 대한 편견이 있을 것이다. 그 반대도 마찬가지다. 예를 들어 나는 중국어를 잠깐 배울 때 언제나 점잖던 베이징 출신 선생님이 누군가를 욕한 것은 상하이 거주인들의 특성에 대해 말할 때였던 걸 기억한다.

거기에서 조금 더 줌인해보자. 보통 역사가 오래된 대도시 중앙에는 강이 흐른다. 그 강을 기준으로 북쪽이나 남쪽, 혹은 서쪽이나 동쪽으로 지역구가 나눠지기 마련인데, 그렇게 나눠진 구역들도 서로에 대한 편견과 거부감이 늘 존재했다.

영어 표현 중에 ‘from the wrong side of the tracks’라는 말이 있다. 직역하면 “철길의 잘못된 쪽에서 온 사람”이라는 뜻인데, 안 좋은 동네 출신이라 보고 배운 게 없다는 식으로 표현할 때 쓰인다. 산업화 이후 도시가 커지면서 철길은 단순한 교통시설을 넘어 계층을 가르는 경계선이 되었기 때문이다. 한쪽에는 깨끗한 주택가, 상점, 학교, 교회, 중산층의 삶이 있었고, 다른 한쪽에는 공장, 창고, 노동자 숙소, 매연, 소음, 빈곤이 있었기에 나타난 편견일 것이다. 그런 편견이 쌓여서 차별이 된다. 한쪽에 권력이 몰린다면 그런 편견은 더욱더 체계화되고 집요해진다.

이런 차별은 작게는 사위나 며느리를 구하면서 “강남 반포동 출신”만 찾는 부모의 모습으로 나타날 수도 있다. 조금 더 크게는 미국에서 흑인들에게 흔한 이름으로 이력서를 넣었을 때 백인 이름보다 인터뷰 기회를 잡기 힘든 고용 차별로 나타난다. 권력의 차이가 오랫동안 지속되면 편견과 차별 역시 몸집을 키우고 사회와 문화의 한 부분으로 자리매김한다. 영국에서 몇백년 동안 유행한 아일랜드인 조크처럼 공공적으로 한 그룹을 매도하고 비웃어도 질타를 받지 않는다. 피해 그룹에조차 당연하게 받아들여진다. 이렇게 씩씩하게 자라난 차별 농장에 시한폭탄처럼 불안정한 정치 상황을 끼얹었을 때의 최악 시나리오는 르완다이다. 투치족과 후투족 사이의 내전으로 100일 만에 100만명이 사망했다고 한다.

인간 사회라면 공식처럼 무리가 생기고 파벌을 형성하며 알력이 발생하기 마련이다. 서로에 대한 편견과 적대감은 적게는 스포츠팀을 응원할 때의 뜨거운 함성으로 해소되지만, 오랜 시간의 권력의 차이와 차별대우의 방관이 더해지면 일방적인 폭력으로 발전한다. 그것을 우리는 혐오라고 부른다.

수십년이 지난 지금은 영국에서 아일랜드인을 비웃는 농담을 하는 이는 거의 없다. 그렇다고 해서 언론의 자유를 뺏겼다거나, 역차별이라 외치는 이도 없다. 반대로 혐오가 더 심해진 곳도 있다. 수십년 후 우리나라가 어떤 쪽으로 나아갈지는, 사회 곳곳에서 불거지는 혐오에 우리가 지금 어떻게 함께 대처하는지가 결정할 것이다.

주한나 전 미국 마이크로소프트 연구원·데이터 과학자

주한나 전 미국 마이크로소프트 연구원·데이터 과학자

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글