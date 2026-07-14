7세 때 소설 ‘중국 신동’ 논문 표절 드러나 몰락

인용 누락…석사학위 취소당해 2006년 “한국 소설은 사기” 독설

중국에서 ‘문학신동’으로 이름이 높았던 작가 장팡저우(蔣方舟·37·사진)가 석사학위 논문 표절 사실이 인정돼 학위를 취소당했다.



중국 인민대는 13일 웨이보에 올린 공지에서 장팡저우의 2019년 석사학위 논문에서 표절이 발견돼 학위를 취소한다고 밝혔다.



공지에 따르면 장팡저우는 해외 학술지에 실린 논문 일부를 인용 표시하거나 참고문헌에 명시하지 않고 그대로 자신의 논문에 실었다. 장팡저우의 지도교수이자 저명 작가 옌롄커는 1년 자격 정지 징계를 받았다.



장팡저우는 같은 날 웨이보에 글을 올려 “학교의 결정을 받아들인다”며 “이번 일로 실망한 독자들과 징계를 받은 지도교수에게 깊이 사과드린다”고 밝혔다.



장팡저우는 1989년 후베이성 상양시에서 태어났다. 작가 샹아이란의 딸이며, 7세 때 첫 소설 <하늘을 열어라>를 집필하기 시작했다고 알려졌다. 이 소설이 1999년 출간되고 후난성 교육위원회의 권장도서로 선정되며 ‘문학신동’으로 불리기 시작했다.



17세 때까지 총 8편의 소설을 출간했다. 이 가운데 11세 때 쓴 <성장>은 동성애를 다뤄 화제가 됐다.



장팡저우는 2008년 칭화대 신문방송학원에 입학하면서 또래들의 비판을 받았다. 장팡저우의 칭화대 본고사 시험 점수가 합격선에 못 미쳤지만 대학 측이 특별히 입학을 허가했기 때문이다. 장팡저우가 졸업 후 잡지 ‘신주간’ 부편집장으로 일하며 쓴 몇몇 기사에서 오류가 발견되자 그의 옛 작품도 어머니가 대필해 준 것이라는 의혹이 일었다.



장팡저우는 앞서 2006년 7월 신작 소설 출판기념회에서 한국 인터넷 소설 작가 귀여니(본명 이윤세)가 자신에게 한참 못 미친다고 평가하며 한류 소설의 본질이 ‘사기’라는 취지의 발언을 해서 한국에서 논란이 되기도 했다.

