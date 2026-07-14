잊지 않겠습니다…영국 공주, 한국전 전사 영연방 장병 참배

앤 공주 부부, 8년 만에 한국 찾아 부산 유엔묘지 방문 ‘헌신’ 기려 기일 맞은 이병 묘엔 국화꽃 헌화 HD현대중 경영진과 협력 논의도

영국의 앤 공주와 남편 팀 로런스 경이 14일 오전 부산 남구 재한유엔기념공원(유엔묘지)을 찾아 한국전쟁 전사자들 묘를 참배했다.



앤 공주는 엘리자베스 2세 여왕의 장녀이자 찰스 3세 국왕의 동생으로, 2018년 평창 동계올림픽 이후 8년 만에 한국을 찾았다. 영국 왕실 인사가 유엔묘지를 방문한 것은 2013년 7월 리처드 왕자(글로스터 공작) 이후 13년 만이다.



이번 방한은 한국전쟁 당시 영연방 국가들이 참전한 임진강 전투와 가평 전투를 기념하기 위해 추진됐다. 임진강 전투는 1951년 4월22~25일 영국군 중심의 영연방 29여단이 중공군에 맞서 벌인 혈전이었다.



가평 전투는 같은 기간 호주, 캐나다, 뉴질랜드군 중심의 영연방 27여단이 서울로 향하는 길목을 사수한 격전이었다. 유엔묘지에는 이 기간에 전사한 영연방 장병 132명(영국 91명, 호주 30명, 캐나다 10명, 뉴질랜드 1명)이 안장돼 있다.



앤 공주는 공원 내 영국기념비에 헌화하고 영연방군 장병의 헌신을 기렸다. 이어 묘역을 둘러보며 영국 최고무공훈장인 ‘빅토리아 십자훈장’ 수훈자들에 대한 안내를 받았다.



빅토리아 십자훈장은 한국 태극무공훈장이나 미국 메달 오브 아너에 준하는 최고 훈장이다. 자신의 목숨을 내던져 동료나 부대를 구한 경우 수여된다. 한국전쟁 당시 영국 장병 4명이 받았으며, 이 중 임진강 전투에서 부상 중에도 소대를 지휘하다 전사한 필립 커티스 중위 등 3명이 유엔묘지에 잠들어 있다.



앤 공주는 이날 사연을 가진 묘역도 방문해 참배했다. 임진강 전투에서 전사한 뒤 신원을 확인하지 못해 무명용사로 안장돼 있다가, 2023년 영국 국방부 노력으로 이름을 되찾은 패트릭 앵지어 소령의 묘를 찾았다.



이어 기일을 맞은 영국 M 호건 이병의 묘를 방문해 직접 국화꽃 한 송이를 바치며 고인의 넋을 기렸다. 호건 이병은 1952년 7월14일 전사했다.



앤 공주는 류영봉(92), 김응수(94), 정식현(95)씨 등 한국전 참전용사와 만나기도 했다. 앤 공주는 생사를 넘나드는 전장에서 평화를 수호한 이들의 이야기를 경청하며 깊은 경의와 감사를 표하는 등 뜻깊은 연대의 시간을 보냈다.



앤 공주는 묘역을 참배하며 “전사자와 참전용사들이 크게 발전한 한국의 모습을 보면 뿌듯하고 자랑스러워할 것”이라고 말한 것으로 전해졌다.



앤 공주는 이날 HD현대중공업 울산 본사도 방문했다. 정기선 HD현대 회장과 이상균 부회장 등 경영진과 만나 한국과 영국의 조선·해양 산업 협력 방안 등을 논의했다.



HD현대와 영국 왕실은 오랜 인연을 자랑한다. 고 정주영 현대그룹 명예회장이 1970년 영국 A&P애플도어의 찰스 롱바톰 회장을 만나 거북선이 그려진 500원짜리 지폐를 들고 “한국은 영국보다 300년이나 앞선 16세기에 이미 철갑선을 만든 나라”라고 설득해 추천서를 받고 차관 도입에 성공해 조선소 건립 비용을 마련했다.



정 명예회장은 1977년 대영제국 지휘관 훈장을 받았고 1983년 서울 올림픽 유치 활동 당시 런던에서 앤 공주를 만나기도 했다.



정기선 회장은 “영국은 단순한 협력 국가가 아닌 HD현대의 시작을 함께한 특별한 파트너”라며 “HD현대가 가진 최고의 기술력과 선박 건조 능력을 바탕으로 영국 조선·해양 산업 발전에 힘을 보태겠다”고 말했다.

