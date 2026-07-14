알파고 이후 10년…‘인류 최강’ 신진서, AI와 ‘반상의 대결’

세계 최고 수준 바둑 AI 카타고와 흑 두 점 먼저 두는 ‘2점 접바둑’ “후반까지 끌고 가면 승리 가능성”

2016년 이세돌 9단과 알파고의 5번기는 인공지능(AI) 시대의 시작을 알린 상징적인 승부였다. 그로부터 10년이 흐른 지금, AI와 함께 성장한 바둑계가 다시 한번 AI에 도전장을 내민다.



주인공은 현 세계 최강으로 평가받는 신진서 9단(사진)이다. 신진서는 오는 17일부터 21일까지 열리는 기신전 3번기에서 세계 최고 수준인 바둑 AI 카타고(KataGo)와 맞붙는다. 이번 승부는 10년 전 이세돌-알파고 대국과는 다르다. AI의 기력이 크게 발전한 만큼 신진서가 흑 두 점을 먼저 놓는 2점 접바둑으로 진행된다. 신진서는 14일 서울 성동구 한국기원에서 열린 사전 기자회견에서 카타고의 강함을 인정하면서도 충분히 승부를 걸어볼 만하다는 자신감을 드러냈다. 그는 “초반 포석 등 전략적인 부분에서는 AI가 보여주는 수가 워낙 많아 초반에는 차이가 날 수밖에 없다”며 “내가 끝까지 AI처럼 둘 수는 없지만, 비슷한 수준으로는 둘 수 있다고 생각한다”고 말했다. 그는 이어 “전투로 가면 어려워도 잔잔한 흐름으로 후반까지 끌고 가면 승리 가능성이 있다고 본다”고 덧붙였다.



AI가 개척한 새로운 바둑은 이미 프로기사들의 일상이 됐다. 500년 뒤에나 나올 법한 포석과 정석을 AI가 현실로 만들었고, 이제는 거의 모든 프로기사가 AI를 연구 도구로 활용한다. 신진서는 AI의 장점을 인정하면서도 결국 승부는 인간의 판단력이 결정하는 영역이 남아 있다고 보고 있다.



카타고에 대한 분석도 내놓았다. 신진서는 “알파고는 반집만 이겨도 그게 최선이라는 스타일이었다면 지금 카타고는 계속 집 차이를 벌려 나간다”며 “아무리 유리해도 자기가 두고 싶은 방식으로 둔다”고 했다. 이번 대국에는 역대 최강 수준의 카타고가 투입된다. RTX 3090 그래픽카드 4개를 병렬로 연결한 전용 시스템으로 구동된다. 신진서는 평소 RTX 5090 환경에서 AI 연구를 하고 있지만, 하드웨어 차이에 크게 개의치 않았다. 그는 “대결할 카타고와 직접 대국해보지는 못했지만 실력은 비슷하다고 생각한다”고 말했다.



가장 관심을 끄는 부분은 승산이다. 신진서는 카타고를 상대로 꾸준히 실전 연습을 해왔다.



그는 “제의받기 전에는 3점 접바둑은 한 번도 진 적이 없었고, 2점 접바둑은 한 판도 이겨보지 못했다”며 “제의받은 후에는 승부라고 생각하고 준비하면서 이기는 판 수가 늘어났다”고 말했다.



승부처로는 중반을 꼽았다. 신진서는 “중반부터는 모든 수를 외울 수 없어 자기 생각으로 최선을 다할 수밖에 없는 영역이다. 카타고의 수에 얼마나 잘 대응하느냐가 관건”이라고 정리했다. 그는 “처음에는 1승만 해도 성공이라고 생각했다. 그런데 연습을 해보니 2승 이상, 최대 3승까지도 도전해보고 싶다는 생각이 들었다”고 말했다.

