상반기 수출 ICT 비중, 첫 50% 돌파…반도체 수요가 견인

반도체·PC 부문 두 배 이상 늘어…반년 만에 작년 연간 실적 추월

올해 상반기 우리나라 전체 수출에서 정보통신기술(ICT) 산업이 차지하는 비중이 사상 처음으로 절반을 넘어섰다.



과학기술정보통신부와 산업통상부가 14일 발표한 ‘2026년 상반기 ICT 수출입 동향’을 보면 상반기 ICT 수출은 2538억6000만달러로 전년 동기 대비 120.5% 증가했다. 상반기 기준 직전 최고치였던 2022년(1224억6000만달러)보다 두 배 이상 많다. ICT 수출이 전체 산업 수출에서 차지하는 비중은 51.1%로 전년 동기(34.4%)보다 16.7%포인트 높아졌다. ICT 수출 비중이 50%를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다.



인공지능(AI) 투자 증가에 따른 반도체 수출 호조가 수출액 증가를 이끌었다. 반도체(D램·낸드플래시·시스템반도체 등)와 저장장치인 솔리드스테이트드라이브(SSD)가 상반기 ICT 수출의 83.7%를 차지했다.



반도체 수출(1924억3000만달러)은 1년 전보다 162.5% 늘었고, 이 중 삼성전자와 SK하이닉스의 주력 제품인 메모리반도체(1637억3000만달러)는 전년 대비 245.1% 증가했다. AI 서버용 고부가 메모리 출하 확대에 가격 상승 효과까지 더해진 결과다. 반도체 부문은 상반기 수출액만으로 지난해 연간 수출액(1734억9000만달러)을 넘어섰다.



컴퓨터·주변기기 수출(221억6000만달러)도 전년 대비 233.8% 증가했다. 이 가운데 SSD 수출(199억4000만달러)은 1년 전보다 317.5% 늘었다. 글로벌 데이터센터 증설로 대용량·고성능 저장장치 수요가 빠르게 증가한 영향이다.



PC용 메모리 가격 상승도 수출액 증가에 영향을 미쳤다. 8기가비트(Gb) D램 대표 단가는 6월 기준 21달러로 전년 동기 대비 707.7% 급등했다. 128G 낸드플래시 대표 단가도 28.8달러로 같은 기간 823.7% 상승했다.

