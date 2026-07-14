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본문 요약

올해 상반기 우리나라 전체 수출에서 정보통신기술 산업이 차지하는 비중이 사상 처음으로 절반을 넘어섰다.

반도체와 저장장치인 솔리드스테이트드라이브가 상반기 ICT 수출의 83.7%를 차지했다.

반도체 수출은 1년 전보다 162.5% 늘었고, 이 중 삼성전자와 SK하이닉스의 주력 제품인 메모리반도체는 전년 대비 245.1% 증가했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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상반기 수출 ICT 비중, 첫 50% 돌파…반도체 수요가 견인

입력 2026.07.14 20:29

수정 2026.07.14 20:30

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  • 김세훈 기자

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반도체·PC 부문 두 배 이상 늘어…반년 만에 작년 연간 실적 추월

상반기 수출 ICT 비중, 첫 50% 돌파…반도체 수요가 견인

올해 상반기 우리나라 전체 수출에서 정보통신기술(ICT) 산업이 차지하는 비중이 사상 처음으로 절반을 넘어섰다.

과학기술정보통신부와 산업통상부가 14일 발표한 ‘2026년 상반기 ICT 수출입 동향’을 보면 상반기 ICT 수출은 2538억6000만달러로 전년 동기 대비 120.5% 증가했다. 상반기 기준 직전 최고치였던 2022년(1224억6000만달러)보다 두 배 이상 많다. ICT 수출이 전체 산업 수출에서 차지하는 비중은 51.1%로 전년 동기(34.4%)보다 16.7%포인트 높아졌다. ICT 수출 비중이 50%를 넘어선 것은 관련 통계 작성 이후 처음이다.

인공지능(AI) 투자 증가에 따른 반도체 수출 호조가 수출액 증가를 이끌었다. 반도체(D램·낸드플래시·시스템반도체 등)와 저장장치인 솔리드스테이트드라이브(SSD)가 상반기 ICT 수출의 83.7%를 차지했다.

반도체 수출(1924억3000만달러)은 1년 전보다 162.5% 늘었고, 이 중 삼성전자와 SK하이닉스의 주력 제품인 메모리반도체(1637억3000만달러)는 전년 대비 245.1% 증가했다. AI 서버용 고부가 메모리 출하 확대에 가격 상승 효과까지 더해진 결과다. 반도체 부문은 상반기 수출액만으로 지난해 연간 수출액(1734억9000만달러)을 넘어섰다.

컴퓨터·주변기기 수출(221억6000만달러)도 전년 대비 233.8% 증가했다. 이 가운데 SSD 수출(199억4000만달러)은 1년 전보다 317.5% 늘었다. 글로벌 데이터센터 증설로 대용량·고성능 저장장치 수요가 빠르게 증가한 영향이다.

PC용 메모리 가격 상승도 수출액 증가에 영향을 미쳤다. 8기가비트(Gb) D램 대표 단가는 6월 기준 21달러로 전년 동기 대비 707.7% 급등했다. 128G 낸드플래시 대표 단가도 28.8달러로 같은 기간 823.7% 상승했다.

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