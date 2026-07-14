현대자동차가 기본 등급의 상품성을 강화하고 선택 사양의 폭을 넓힌 수소전기차 ‘2027 넥쏘’를 14일 출시했다. 모던 등급부터 100W(와트) 충전선을 기본 탑재한 게 가장 큰 변화다. 기존 상위 등급의 전유물이었던 지붕 짐틀(루프랙)과 인조가죽 좌석도 기본 사양으로 넣었다. 판매 가격은 세제 혜택 적용 기준으로 모던 7647만원, 익스클루시브 7937만원, 프레스티지 8379만원이다. 정부 보조금 2250만원에, 지방자치단체 보조금(700만~1700만원)까지 최대로 지원받으면 모던의 실구매가는 3697만원까지 낮아질 수 있다.

