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호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 무력 충돌이 나흘째 이어진 14일 이란에서 미군 공습으로 3명이 숨졌다고 이란 반관영 파르스통신이 보도했다.

통신에 따르면 이날 남부 호르모즈간주의 여러 지역이 미국의 공습 대상이 됐으며 환경 관련 시설과 인근 동물 사료 창고가 피해를 입었다.

호르모즈간주 환경청 측은 통신에 환경청 소속 직원 한 명이 집 밖에서 근무 중이라 공격을 피했으나 그의 두 아들과 며느리가 공격으로 목숨을 잃었다고 전했다.

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나흘째 이어진 무력충돌···‘미 공습’ 이란 남부서 일가족 3명 사망

입력 2026.07.14 20:49

수정 2026.07.14 20:57

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  • 최민지 기자

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13일(현지시간) 이란 반다르아바스 앞 호르무즈 해협의 얕은 바다에서 세 소년이 물놀이를 하는 가운데 연기가 치솟고 있다. AP연합뉴스

13일(현지시간) 이란 반다르아바스 앞 호르무즈 해협의 얕은 바다에서 세 소년이 물놀이를 하는 가운데 연기가 치솟고 있다. AP연합뉴스

호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 무력 충돌이 나흘째 이어진 14일(현지시간) 이란에서 미군 공습으로 3명이 숨졌다고 이란 반관영 파르스통신이 보도했다.

통신에 따르면 이날 남부 호르모즈간주의 여러 지역이 미국의 공습 대상이 됐으며 환경 관련 시설과 인근 동물 사료 창고가 피해를 입었다. 호르모즈간주 환경청 측은 통신에 환경청 소속 직원 한 명이 집 밖에서 근무 중이라 공격을 피했으나 그의 두 아들과 며느리가 공격으로 목숨을 잃었다고 전했다. 이란 혁명수비대(IRGC)나 군 소속이라는 언급이 없어 모두 민간인으로 보인다.

호르모즈간주는 이란 남부 해안에 위치한 주로 주도인 반다르아바스가 전날 미군 공습을 받은 곳이기도 하다. 앞서 이란 국영 IRIB 방송은 반다르아바스 서쪽에서 새로운 폭발음이 5차례 들렸다고 보도했다.

남서부 후제스탄주에서는 4명이 다쳤다. 주 정부 관계자는 국영 IRNA통신에 “오미디예 일부 지역이 공격을 받았다”며 “초기 보고를 통해 이번 공격으로 4명이 부상을 입은 것으로 파악됐다”고 말했다.

이날 이란 남부의 주요 도시에는 잇따라 포탄이 떨어졌다. 에흐산 자하니안 부셰르주 부지사는 IRNA통신에 “정오 무렵 부셰르 시내 4곳이 적의 발사체에 의해 피격됐다”고 밝혔다. 공격의 주체로는 미국을 지목했다. 부셰르에는 이란 유일의 민간 원자력발전소가 있다.

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