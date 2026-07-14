엿새 만에 반복된 미 ICE 총격

사망 메인주서도 20대 이민자 숨져 단속 대상 아냐…“사실상 살해”

미국 메인주에서 이민세관단속국(ICE) 요원의 총격으로 20대 남성 이민자가 숨졌다. 텍사스주에서 ICE 요원의 총격으로 이민자가 사망한 지 엿새 만이다. 앞선 이민자 사망 사건과 같이, 숨진 이민자는 단속의 직접 대상이 아니었고 ICE 요원들은 보디캠을 착용하지 않았다.



13일(현지시간) 오전 메인주의 해안가 소도시 비디퍼드에서 ICE 요원이 쏜 총에 맞아 차량에 타고 있던 남성이 숨졌다고 미 국토안보부(DHS)가 밝혔다. DHS는 사건 발생 약 12시간 만에 발표한 성명에서 “ICE 집행관이 차량 정지를 시도하자 차량은 현장을 벗어나려 했고, 공공안전을 위협한다고 판단한 요원이 총기를 발사했다”고 했다. 해당 남성은 콜롬비아 국적의 호안 세바스티안 게레로(26)로 알려졌다. 영국 일간 가디언은 “이번 사건은 도널드 트럼프 미국 대통령이 두 번째 임기를 시작한 후 ICE 총격으로 이주민이 숨진 11번째 사례”라고 보도했다.



현장 인근 주민들이 오전 7시15분 주택가 교차로에서 총성과 함께 비명을 들었다고 뉴욕타임스는 전했다. 4~5발의 총성이 울린 후 밖을 본 한 시민은 사복에 녹색 조끼를 입은 요원이 차량 손잡이를 잡은 채 ‘그가 나를 치려고 했다’고 소리치는 모습을 봤다고 했다. 또 다른 주민은 앞 유리에 총탄 자국이 남은 흰색 차량 앞에서 한 여성이 무릎을 꿇고 울부짖고 있었으며, 곁에 어린아이들이 있었다고 했다.



앵거스 킹 상원의원(메인·무소속)은 마크웨인 멀린 DHS 장관과 통화한 후 “숨진 남성은 체포영장 발부 대상이 아니었다”고 밝혔다. ICE 요원들은 보디캠을 착용하지 않아 영상 기록도 없다고 했다. 에드 마키 상원의원(매사추세츠·민주)은 “트럼프의 가면을 쓴, 책임지지 않는 폭력배들의 공격”이라며 “끔찍한 살인”이라고 비판했다.



ICE의 이주민 체포 과정에서 발생한 사망 사건은 이달 들어 두 번째다. 지난 7일 텍사스주 휴스턴에서 멕시코 국적의 로렌소 살가도가 ICE 요원의 총에 맞아 숨졌다. 게레로와 살가도의 죽음은 여러 면에서 유사하다. 살가도도 ICE 단속 작전의 직접 대상이 아니었고, 요원 보디캠도 없어 영상 기록이 남지 않았다. 당시 사건에서도 DHS는 정지 명령을 무시하고 차량이 돌진해 총기를 사용했다고 밝혔다.



클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 이날 살가도가 “사실상 살해당했다”며 국가 차원에서 미국 연방 및 지방 법원에 소송을 제기할 것이라고 밝혔다. 살가도의 죽음으로 촉발된 이민 정책 반대 시위는 이번 사건 이후 더 거세질 것으로 전망된다.



이민당국의 무리한 체포·단속으로 발생한 사망 사건은 올해 초부터 이어졌다. 헤너핀 카운티 검찰은 지난 1월 ICE 체포 과정에서 숨진 르네 굿과 앨릭스 프레티의 사건 기록을 6개월여 만인 이날 법무부로부터 전달받았다고 발표했다.

