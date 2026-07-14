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우이신설선 출퇴근길 혼잡도 줄인다…서울시 “무선통신 열차제어시스템 도입”

입력 2026.07.14 21:03

수정 2026.07.14 21:04

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서울시는 우이신설선 혼잡도 완화를 위해 무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)을 도입한다고 14일 밝혔다.

CBTC는 무선통신으로 열차에서 전송한 실시간 열차 위치 정보를 이용해 열차 간 안전간격을 제어하는 신호 시스템이다. 이를 통해 열차를 더 촘촘한 간격으로 운행할 수 있다. 기존 궤도회로 방식은 선로에 전기 신호를 흘려 열차 위치를 구간 단위로 파악하는 시스템으로, 배차 간격을 줄이는 데 한계가 있었다.

서울시는 지난 3월 CBTC를 단계적으로 구축하는 내용의 ‘도시철도 혼잡 개선 혁신방안’을 발표한 데 이어 최근 우이신설선에 도입하기 위한 행정 절차 준비에 들어갔다.

서울 1호 경전철인 우이신설선은 출퇴근·통학 등 수요가 높아 최고 혼잡도가 165%에 이르는 상황이다. 혼잡도 100%는 정원이 꽉 찬 상태, 150% 이상은 밀착 상태로 구분된다. 서울시는 데이터 중심 열차 주행·관제 환경이 조성되면 더욱 촘촘한 배차가 가능해져 최고 혼잡도가 약 143%로 22%포인트 줄고 대기시간도 짧아질 것으로 전망했다.

현재 시는 필요한 행정 절차를 검토하고 있다. 실시협약 변경 등 관련 절차를 마무리한 뒤 실시설계에 착수할 예정이다. 이어 지상 신호설비 구축, 신호장치 개조, 성능 검증, 통합시험과 시운전을 순차적으로 추진한다. 2032년 우이신설 연장선 개통과 함께 노선 전 구간을 대상으로 CBTC를 본격적으로 운영할 계획이다.

향후 서울시는 혼잡도가 높은 9호선과 2호선도 시스템 전환을 추진할 계획이다.

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