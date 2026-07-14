강풍으로 배도 헬기도 멈춘 가파도, 드론이 지병 앓던 관광객에 약 전달

5일간 발 묶여 처방약 떨어져 제주도, 119 연락에 긴급조치

강풍으로 선박은 물론 헬기까지 운항이 중단된 기상 상황에서 제주 본섬과 가파도를 잇는 드론이 환자에게 긴급 의약품을 전달하는 역할을 해냈다.



14일 제주도와 소방안전본부에 따르면 전날 낮 12시7분쯤 부속도서인 가파도의 한 민박에서 60대 여성 관광객 A씨가 평소 복용하던 필수의약품이 고갈됐다며 119에 도움을 요청했다. A씨는 가파도에 들어온 후 갑작스러운 기상 악화로 5일 동안 발이 묶이면서 평소 복용하던 당뇨약과 갑상선약이 떨어져 기력이 급격히 저하된 상태였다.



신고를 접수한 119종합상황실은 즉시 헬기와 함정 등의 운항 가능 여부를 확인했으나 당시 가파도 해역에 발효된 강풍과 풍랑특보로 인해 이용할 수 있는 응급 이송 수단이 없었다. 상황실은 가파도 전문의용소방대에 연락해 119구급상황관리센터와 영상통화로 환자 혈압과 당뇨 상태를 확인하며 응급처치를 지도했다. 이어 의료기관과 협력해 긴급 의약품을 확보한 뒤 제주도에 드론 배송을 요청했다.



당시 가파도 현지에는 초속 10m 안팎의 돌풍이 불었던 데다 정기 배송일(수~토요일)이 아니어서 현장 운용 인력도 없었다. 하지만 제주도는 119종합상황실 연락을 받고 사안의 긴급성을 판단해 드론 컨소시엄에 긴급 배송 가능 여부를 확인하는 동시에 베테랑급 조종전문관을 현장으로 급파했다.



합동 대응 인력은 대정읍 상모리 드론배송센터에 도착해 현장 기상을 점검한 뒤 오후 4시55분쯤 긴급 의약품을 실은 드론을 가파도로 띄웠다. 해당 드론은 대정 상모리에서 이륙한 지 10여분 만에 가파도 상동 포구에 무사히 착륙했다. 대기하던 가파 전문의용소방대원이 의약품을 받아 A씨에게 무사히 전달했다.



도는 올해 4월부터 서귀포시 서부보건소 옥상과 가파 보건진료소를 잇는 드론 항로를 구축하고 의료 소모품 전달과 폐의약품 수거 훈련을 반복해왔다. 또 2023년부터 제주도 본섬과 가파도, 비양도, 마라도를 잇는 드론 배송 서비스를 통해 생활용품과 택배물품, 치킨 등을 배달하는 사업을 해왔다.



김남진 제주도 혁신산업국장은 “드론 배송은 주민 편의 서비스로 출발했지만 배와 헬기가 모두 끊긴 극한 상황에서는 환자에게 약을 전할 사실상 유일한 통로가 됐다”고 말했다. 박진수 소방안전본부장은 “앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 배가 끊기는 섬 지역에서도 응급의료 공백이 생기지 않도록 하겠다”고 밝혔다.

