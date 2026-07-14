오 시장 “말씀 좀” 한 총리 “서류로” 이 대통령 “나중에”…묘한 신경전

이재명 대통령과 국민의힘 소속 오세훈 서울시장이 국무회의에서 처음으로 대면했다. 이 대통령은 공개회의 말미에 오 시장에게 당선 축하 인사를 전하며 발언 기회를 줬지만 신경전도 엿보였다.



오 시장은 14일 이 대통령이 청와대에서 주재한 국무회의에 민형배 전남광주시장과 함께 배석자로 참석했다. 오 시장은 부동산 정책 토론을 진행하던 한성숙 국무총리에게 “총리님, 저 서울시장이 말씀을 좀 드려도 되겠느냐”며 발언을 신청했다. 이에 한 총리는 “이 건에 대해 국민 대토론회가 예정돼 있으니 시장님이 주실 의견은 서류로 받도록 하겠다”고 말했다.



오 시장은 “오늘 발언 기회를 안 주실 것 같으니 보고서로 대체하겠다”고 했다. 그러자 이 대통령은 “보고서를 내시면 서울시의 재건축·재개발이 현재 어떻게 진행되고 있는지, 지금 공급 물량이 많이 부족하다고 하는데 왜 그렇게 됐는지 현황 보고도 넣어달라”고 주문했고, 오 시장은 “(보고서에) 들어 있다”고 답했다.



이 대통령은 안건 심의를 위해 회의를 비공개로 전환하기 직전에 오 시장에게 “당선을 축하드린다”며 “오랜만에 오셨는데 간단하게 인사 말씀을 하라”고 말했다. 이에 오 시장은 인사를 한 뒤 “오늘 아쉬운 것은 국무회의에서 여러 위원을 모시고 그간 서울시의 주택 행정 관련해”라며 정책을 상세히 설명하려 했고, 이 대통령은 “그 이야기는 나중에 하시라”며 만류했다. 그러자 오 시장은 “보고서에 불편한 내용도 들어 있지만, 꼭 일독해서 다양한 의견이 균형 있게 채택됐으면 좋겠다”고 말했다.



오 시장은 이날 오후 서울시청에서 기자회견을 열고 “10분 범위 내에서 최대한 요약해 설명드리고, 나머지는 보고서를 참고해달라고 전달할 생각이었는데 보고서만 전달되고, 말씀드릴 기회를 가지지 못해 상당히 섭섭하다”고 말했다. 그가 제출한 보고서는 ‘서울 부동산 시장 정상화를 위한 3개 분야 8개 정책 과제’를 주제로 민간 정비사업, 민간 임대, 세제 등 3개 분야의 제도 개선 과제를 담고 있다.



청와대 관계자는 “(보고서를) 면밀히 검토할 예정”이라고 했다.

