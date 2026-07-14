이 대통령 “요란한 개혁 멋있을지 몰라도 성과 어려워”…개혁 소홀론 반박

3대 메가 등 성장 치중 지적에

“복지 정책, 계획대로 뚜벅뚜벅”

개혁 저항, 주사 놓기에 비유도

이재명 대통령이 “최근 이재명 정부가 너무 성장과 경제 얘기만 하면서 개혁을 소홀히 하고, 복지를 외면하는 것 아니냐는 오해가 있는 것 같다”며 “소리를 많이 지르고 요란하게 하면 멋있을지 몰라도 저항 강도가 세지며 성과를 내기 어렵게 된다”고 말했다.



이 대통령은 14일 청와대에서 주재한 국무회의에서 이같이 밝히면서 “개혁과 복지는 하면 되는 일이며 정부 결단의 영역”이라고 강조했다.



그는 “복지 정책도 필요한 만큼 계속 확장하고 있다. 우리가 계획한 대로 뚜벅뚜벅 가면 된다”고 말했다.



최근 정부가 발표한 3대 메가프로젝트와 기업의 천문학적 규모의 투자 계획 발표 등을 둘러싸고 이재명 정부가 경제성장에 치중해 사회개혁과 복지에 소홀한 것 아니냐는 일각의 지적에 반박한 것으로 풀이된다. 더불어민주당 전당대회를 앞두고 당권 주자와 지지층 내에서 검찰개혁을 놓고 갑론을박이 벌어지는 상황을 염두에 둔 발언으로도 해석된다.



이 대통령은 “기득권을 깨고 새로운 질서를 만들어가는 것을 개혁이라고 하는데, 필연적으로 저항이 있기 마련”이라며 “저항의 강도는 크고, 성과에 따르는 환호의 양은 적을 수밖에 없다”고 했다. 이어 “그래서 개혁이 어려운 것이고, 절차를 잘 지키는 것이 중요하다”며 “실용이 마치 개혁의 반대말인 것처럼 생각하는 경우도 있던데, 이는 사실이 아니다”라고 덧붙였다.



이 대통령은 “목소리를 키우고, 세게 얘기하고, 삿대질을 한다고 잘되겠느냐”면서 “기분은 좋을지 몰라도 결과는 좋기 어렵다”고 말했다. 이 같은 발언은 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 올해 하반기 경제성장전략에 관해 보고한 직후 나왔다.



이 대통령은 개혁 방법론을 주사 처방에 비유해 설명하기도 했다. 이 대통령은 피부 질환으로 약사인 지인에게 주사를 맞았던 경우를 언급하며 “주사기를 찌르는 순간 제가 무서워서 힘을 줬더니 주사기가 부러지더라”며 “이 경우 환자를 살살 달래며 주사를 놓는 것이 옳은 방법”이라고 했다.



이 대통령은 “개혁도 비슷하다. 설득을 하고, 고통을 최소화하고, 정당성에 대해 많은 사람의 공감을 얻고, 순차적이고 실효적으로 추진해 ‘어느 순간 보니 바뀌었네’ 하는 이런 과정을 거쳐야 한다”고 말했다.

