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본문 요약

호르무즈 해협 통제권을 두고 미국과 이란의 무력 충돌이 며칠째 이어지는 가운데 해협의 공동 연안국이 오만이 항행 자유 회복을 위해 중립적인 입장에서 당사국과 협력하겠다는 입장을 내놨다.

호르무즈 해협을 사이에 두고 이란과 이웃한 오만은 미국과 이란의 종전 양해각서에 기반해 해협 관리 방안 마련을 위한 회담을 이어왔다.

이란이 호르무즈 해협에 대한 배타적 통제권 주장을 굽히지 않으면서 미국과 갈등이 격화했고 결국 무력 충돌로 이어졌다.

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오만 “호르무즈 해협 항행 자유 회복 위해 중립적으로 협력할 것”

입력 2026.07.14 21:43

  • 최민지 기자

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AFP연합뉴스

AFP연합뉴스

호르무즈 해협 통제권을 두고 미국과 이란의 무력 충돌이 며칠째 이어지는 가운데 해협의 공동 연안국이 오만이 항행 자유 회복을 위해 중립적인 입장에서 당사국과 협력하겠다는 입장을 내놨다.

현지 영자 신문인 타임스 오브 오만은 오만 외교부가 14일(현지시간) 성명을 내고 “국제법을 전적으로 준수하는 가운데 해협의 항행의 자유를 회복하기 위해 모든 당사자와 투명하고 중립적인 협력을 지속하고 있다”고 밝혔다.

외교부는 또 “오만은 유엔해양법협약(UNCLOS) 당사국으로서의 의무를 충실히 이해하고 있으며, 모든 당사국이 국제법을 존중하고 이를 준수할 것을 촉구한다”고도 강조했다.

호르무즈 해협을 사이에 두고 이란과 이웃한 오만은 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)에 기반해 해협 관리 방안 마련을 위한 회담을 이어왔다. 이란이 호르무즈 해협에 대한 배타적 통제권 주장을 굽히지 않으면서 미국과 갈등이 격화했고 결국 무력 충돌로 이어졌다.

이런 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 “미국은 이제 ‘호르무즈 해협의 수호자’로서 안전과 안보를 제공하는 임무에 필요한 모든 비용을 운송 화물의 20% 비율로 보상받게 될 것”이라면서 통항료를 징수하겠다고 선언했다.

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