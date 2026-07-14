[속보]내년 최저임금 시간당 1만700원 최종 결정···올해보다 3.7% 오른다

내년 시간당 최저임금이 올해보다 380원(3.7%) 오른 1만700원으로 결정됐다.

최저임금위원회는 14일 정부세종청사에서 개최한 제14차 전원회의에서 이같이 결정했다. 노동계의 최초 요구안인 1만2000원보다 1300원 적고, 경영계의 최초 요구안인 1만320원보다 380원 많은 액수다.