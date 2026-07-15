트럼프, 통행료 20% 하루만에 번복…“중동 투자 협정으로 대체”

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협의 안전을 제공하는 대가로 20%의 통항료를 징수하겠다던 결정을 하루 만에 뒤집고, 이를 중동 국가들의 무역 협정으로 대체하겠다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 14일(현지시간) 트루스소셜을 통해 “중동 지도자들과의 매우 생산적인 대화를 바탕으로, 나는 미국의 20% 수수료를 걸프국가들이 미국에 투자할 무역·투자 협정으로 대체하기로 결정했다”고 밝혔다.

그는 “이 투자 규모는 막대할 것이며, 동시에 그들(걸프국)의 미래에도 대단히 유익할 것”이라면서 “이 새로운 투자로 우리는 공장과 생산시설, 장비가 역사적 수준으로 미국에 쏟아져 들어와 수백만개의 고임금 일자리를 추가로 창출할 것”이라고 말했다. 그러면서 “미국은 다시 이기고 있다. 그 어느 때보다 크게 이기고 있다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 알리 알자이디 이라크 총리와의 회담 자리에서 통항료 징수 방침을 하루 만에 번복한 이유에 대해 중동의 미 동맹국 혹은 파트너 국가 지도자들이 전화를 걸어와 “다른 방식으로 해결하고 싶다고 했다”고 설명했다.

그는 “통항료 부과 개념을 좋아하지 않지만, 우리가 전 세계, 중국을 비롯한 모든 나라를 위해 해협을 지키는 데도 아무런 대가를 받지 못하는 건 불공평하다”면서 “그들(중동 국가들)은 미국에 막대한 투자를 하게 될 것이고, 나는 그 점이 더 마음에 든다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 전날 ‘호르무즈 해협의 수호자’로서 안전과 안보를 제공하는 임무에 필요한 모든 비용을 운송 화물의 20% 비율로 보상받겠다면서 통항료 징수를 선언했다. 전문가들은 20% 통항료가 실행에 옮겨지면 원유 운송 비용이 두 배 이상 증가할 것이라며 실현 불가능한 수치라고 지적했다.

뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령의 발언은 미국에 투자하기로 합의하는 중동 국가의 선박에 대해서는 안전한 통항을 보장하겠다는 것으로, 이러한 계획이 실제 어떻게 이행될지는 불분명하다고 지적했다. 트럼프 대통령의 트루스소셜 글에는 어떤 국가들과 무역 협정을 맺기로 했다는 것인지, 또 일본과 한국 등 호르무즈 해협 의존도가 높은 걸프 지역 외 국가들에게도 통항료에 상응하는 투자를 요구할 것인지에 대한 언급은 없었다.

노르웨이에 본사를 둔 자동차 해운·물류 기업 발레니우스 빌헬름센의 라세 크리스토퍼르센 최고경영자는 “상황이 계속 바뀐다는 사실 자체가 무역을 정상화하기로 결정하는 것을 어렵게 만든다”고 NYT에 말했다.

한편 미 중부사령부는 트럼프 대통령의 지시에 따라 한국시간으로 15일 오전 5시부터 이란 항구와 연안을 오가는 모든 선박의 통항을 봉쇄해 이란의 자금줄을 더욱 옥죄기로 했다.

트럼프 대통령은 “이란의 통항이 금지된 이유는 거짓말과 폭력, 악의에 찬 지도부 탓이며, 바로 그 지도부가 이란을 완전한 파멸의 길로 몰아가고 있다”며 “따라서 우리는 전면 봉쇄를 시행하겠지만, 이는 이란 항구를 오가는 선박이나 이란 화물과 관련한 물품을 운송하는 경우에만 해당한다”고 설명했다.

트럼프 대통령은 또 “이란이 5만2천명의 시위대를 포함해 수십만명을 살해하던 시대는 끝났으며, 무엇보다 이란은 결코 핵무기를 갖지 못할 것”이라고 밝혔다.