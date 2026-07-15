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[단독]4년 만에 도로 ‘컬러풀 대구’?···도시브랜드 교체에 또 수억원 쓰겠다는 대구시

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본문 요약

대구시가 추경호 시장 취임을 계기로 도시브랜드 구호를 또 바꾸기로 하면서 수억원 예산을 투입할 것으로 보인다.

이후 대구시의회가 조례를 개정해 도시브랜드 구호 관련 규정을 없앴다.

결국 시정 및 도시브랜드 구호가 '파워풀 대구'로 통일됐다.

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[단독]4년 만에 도로 ‘컬러풀 대구’?···도시브랜드 교체에 또 수억원 쓰겠다는 대구시

입력 2026.07.15 06:00

수정 2026.07.15 06:51

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  • 백경열 기자

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대구시가 홍준표 전임 시장 때인 2022년 7월 당시 시정 구호로 내세운 문구. 이후 관련 조례가 개정되면서 도시브랜드 구호까지 ‘파워풀 대구’로 정해졌다. 대구시 누리집 갈무리

대구시가 홍준표 전임 시장 때인 2022년 7월 당시 시정 구호로 내세운 문구. 이후 관련 조례가 개정되면서 도시브랜드 구호까지 ‘파워풀 대구’로 정해졌다. 대구시 누리집 갈무리

대구시가 추경호 시장 취임을 계기로 도시브랜드 구호(슬로건)를 또 바꾸기로 하면서 수억원 예산을 투입할 것으로 보인다. 시는 과거 20년 가까이 사용한 ‘컬러풀 대구’를 다시 쓰는 방안도 검토 중이다.

14일 취재를 종합하면, 대구시는 새로운 브랜드 구호를 결정하기 위해 조만간 ‘도시브랜드 위원회’를 꾸릴 예정이다. 도시브랜드위는 디자인·서체·홍보·마케팅 전문가 등 외부위원 18명과 내부위원 2명 등 20명 규모가 될 것으로 보인다.

대구시는 설문조사를 통해 시민 의견을 모으고 전문가 심의 등도 거쳐 오는 10월 말까지 새 브랜드 구호를 정한다는 방침이다. 시는 우선 자문 및 홍보비 등으로 예산 7000만원을 편성한 것으로 파악됐다.

대구시는 그간 ‘시정 구호’와 ‘브랜드 구호’로 나눠 도시 정체성을 표현해왔다. 신임 단체장은 취임 후 운영 방침과 비전 등을 담아 시정 구호를 바꿔 왔다. 추경호 대구시장이 내세운 시정 구호는 ‘변화와 성장, 더 나은 미래’다.

대구시가 2004년부터 홍 전 시장이 취임하기 직전까지인 약 19년간 도시브랜드 구호로 사용한 ‘컬러풀 대구’ 로고. 대구시 제공

대구시가 2004년부터 홍 전 시장이 취임하기 직전까지인 약 19년간 도시브랜드 구호로 사용한 ‘컬러풀 대구’ 로고. 대구시 제공

반면 도시가 지향하는 가치 등이 담긴 브랜드 구호는 단체장 교체 때마다 변경했던 것은 아니다. 대구시는 2004년 전문업체 용역과 설문조사 및 보고회, 시민 선호도 조사 등 6개월여 검토를 거쳐 ‘컬러풀 대구’(Colorful Daegu)를 첫 브랜드 구호로 결정했다.

여기에는 보수적이고 폐쇄적인 지역 이미지를 젊고 활기차게 바꾸겠다는 취지 등이 담겼다. 대구시는 관련 문양 크기와 위치, 색상 등도 별도 조례로 규정했다. 이후 19년간 유지되며 대구 시민에게 친숙한 문구로 자리 잡았다.

하지만 이 브랜드 구호는 2022년 7월 홍준표 전 시장 취임과 동시에 사라졌다. 홍 전 시장이 ‘파워풀 대구’(Powerful Daegu)를 시정 구호로 내세우면서다. 이후 대구시의회가 조례를 개정해 도시브랜드 구호 관련 규정을 없앴다.

결국 시정 및 도시브랜드 구호가 ‘파워풀 대구’로 통일됐다. 당시 지역 시민단체를 중심으로 시민 동의가 없는 독단적인 움직임이라는 비판이 쏟아졌다.

추 시장 체제에서 또다시 도시브랜드 변경이 추진되면서 파워풀 대구도 4년 만에 힘을 잃게 됐다.

대구시는 이에 따라 수억 원을 추가 투입할 것으로 보인다. 경향신문이 정보공개청구를 통해 브랜드 구호 변경 직후인 2022년 7월부터 2023년 12월까지 대구시 시설물·안내판 등 교체 현황을 분석한 결과 총 96건, 1억9281만원이 쓰인 것으로 확인됐다. 행정소모품 등을 포함할 경우 예산 규모는 더욱 클 것으로 예상된다.

새 도시브랜드 구호와 관련해 추 시장은 시민 선호도 등을 감안해 ‘컬러풀 대구’ 재도입 방안도 포함해 검토하라고 지시한 것으로 확인됐다. 대구시 관계자는 “시민 인지도 및 선호도가 높았던 ‘컬러풀 대구’도 (다른 선택지와) 동일 선상에서 놓고 여러 의견을 종합해 결정할 방침”이라고 말했다.

조광현 대구경제정의실천시민연합 사무처장은 “단체장이 바뀔 때마다 별도 구호를 정하고 시설물 교체 등에 막대한 세금을 들이는 것은 바람직하지 않다”고 말했다. 조 사무처장은 “다만 ‘파워풀 대구’의 경우 전임 단체장이 일방적으로 바꿔 지역 사회 반발이 컸다는 점을 감안해야 한다”면서 “필요하다면 시민의 의견과 전문가 검토가 충분히 반영된 기존 구호(컬러풀 대구)로 돌아가는 게 맞을 것”이라고 말했다.

영문번역(English Translation)
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