비만치료제 시장 경쟁 ‘2라운드’ 본격화…“투약은 편하고 효과는 더 다양하게”

1000억달러(약 150조원) 규모로 전망되는 미래 비만치료제 시장을 두고 제약사들의 ‘2라운드’가 본격화하고 있다. 1라운드가 ‘약으로 살 빼는 시대’의 대중화를 선언했다면, 이번엔 환자의 편의성, 적응증 확대, 부작용 최소화로 업체간 경쟁의 축이 다변화하는 점이 특징으로 꼽힌다.

14일 CNBC 등 외신 보도를 종합하면, 글로벌 제약사인 노보노디스크는 최근 세미글루타이드 기반 초장기지속형 임플란트(NPM-139)를 두고 미국 바이오기업인 비바니메디컬과 계약을 체결했다. 세미글루타이드는 노보노디스크의 비만치료제인 ‘위고비’와 당뇨병 치료제 ‘오젬픽’의 주성분이다.

비바니가 개발하고 있는 NPM-139는 한 번의 시술로 초장기간 비만치료 약물을 투약하는 임플란트다. 시술로 피부 아래 성냥개비보다 작은 임플란트를 삽입하면 약물이 6개월에서 1년 동안 천천히 방출된다.

노보노디스크가 비바니와 손잡은 것은 기존 비만 치료 방식의 부담을 줄여 치료 지속률을 높이겠다는 전략으로 풀이된다. GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 비만치료제는 체중 감량 효과가 크지만, 환자들이 반복적인 주사 부담 등으로 치료를 중단하는 때도 적지 않다. 비바니는 투약 중단 환자의 69%가 투약을 잊거나 치료를 미루며 약물 투여를 지속하지 못한다고 보고 있다.

먹는 약(경구용 비만치료제) 개발도 환자의 투약 부담을 줄여 치료 지속성을 높이기 위한 전략으로 풀이된다. 미국 식품의약청(FDA)은 지난해와 지난 4월에 각각 노보노디스크와 일라이 릴리 앤 컴퍼니(일라이릴리)의 경구용 비만치료제의 판매를 승인했다.

약물로 치료 효과를 볼 수 있을 것으로 기대되는 질환(적응증)을 비만 외로 넓히는 경쟁도 치열하다. 노보노디스크는 위고비의 적응증을 심혈관질환, 만성신장질환, 대사이상지방간염 등으로 늘리고 있고, 일라이릴리는 폐쇄성 수면무호흡증, 심혈관질환, 지방간, 제1형 당뇨병으로 적응증 임상을 확대하고 있다.

이는 비만뿐 아니라 비만으로 인해 발생하는 다양한 질환까지 시장을 키우려는 전략으로 풀이된다. 비만 환자 상당수가 심혈관질환이나 만성신장질환 등을 동반하고 있기 때문이다. 노보노디스크는 지난 1분기 투자자 설명자료에서 전 세계 비만 인구는 9억3400만명에 달하지만, 브랜드 비만치료제를 사용하는 환자는 0.4% 수준인 약 400만명이 그친다고 분석하며 시장 확대를 핵심 과제로 제시했다.

이 같은 흐름은 국내에서도 확인된다. 일라이릴리는 ‘비만 치료제이자 제2형 당뇨병 치료제’인 마운자로를 ‘당뇨병 치료’에 한해 건강보험 급여 적용을 신청했지만 지난 5월 보건당국과의 협상이 결렬되면서 급여 적용이 불발됐다. 한 제약·바이오업계 관계자는 “(적응증을 확대하고 급여 항목이 되면) 비만을 동반한 당뇨병 환자와 심혈관질환 환자에게도 혜택이 돌아갈 수 있다”고 평가했다. 일라이릴리는 마운자로의 건강보험 급여를 재신청할 계획이다.

국내 기업들도 경쟁에 뛰어들고 있다. 국내 바이오기업인 펩트론과 인벤티지랩, 지투지바이오는 마이크로스피어 기반 장기 지속형 주사제를 개발하고 있다. 마이크로스피어는 체내에서 분해되는 미세 입자에 약물을 담아 수주에서 수개월에 걸쳐 천천히 방출하는 기술이다. 대웅제약은 환자의 투약 편의성을 위해 마이크로니들 기반 패치형 투약방식의 비만치료제를 개발하고 있다.

부작용을 줄이기 위한 연구개발도 활발하다. 특히 기존 비만치료제의 부작용인 근육량 감소를 해소하기 위한 연구개발에 집중하고 있다. 한미약품은 근세포의 기원을 표적으로 해 근육 성장을 유도하는 신개념 비만치료제(HM17321)를 개발하고 있다. 셀트리온도 다양한 기전을 결합한 비만치료제를 통해 체중 감량과 근 손실 최소화를 동시에 노리는 연구를 진행하고 있다.

제약·바이오 컨설팅 전문 기업인 아이큐비아에 따르면, 전 세계 비만치료제 시장은 올해 920억달러(약 137조원)에서 2027년 이후 1050억달러(약 157조원)~2000억달러(약 299조원)까지 커질 것으로 전망된다.