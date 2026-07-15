전국 곳곳 비…덥고 습한 ‘찜통 더위’ 지속

초복이자 수요일인 15일 전국은 대체로 흐린 가운데 오후까지 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다. 해안을 중심으로 강한 바람이 불고, 대부분 해상에서 물결이 높게 일겠다.

예상 강수량은 수도권과 강원, 충청 5~20㎜, 전북 5~40㎜, 대구·경북 5~30㎜, 부산·울산·경남, 광주·전남, 제주 5~10㎜다.

비가 내리면서 폭염특보가 해제되거나 완화되는 곳이 있겠다. 다만 비가 그친 뒤에는 습하고 체감온도가 높은 날씨가 이어지겠다. 특히 강원동해안과 경상권을 중심으로 최고체감온도가 33도(경북권 35도) 안팎으로 올라 무덥겠다. 낮 최고기온은 36도가 되겠다.

강원동해안과 충북, 경상권, 전라권, 제주도를 중심으로 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 밤최저기온이 25도 이상으로 유지되면서 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.

강풍특보가 발효된 서해인과 충남내륙, 경남권해안, 경북동해안·북동산지, 강원산지를 중심으로 오후까지 바람이 순간풍속 시속70㎞(산지 90㎞)으로 매우 강하게 불겠다.

그 밖의 전국 대부분 지역에서도 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지는 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.