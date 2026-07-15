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이재명 대통령 취임 이후 두 번째 부처별 업무보고가 15일부터 시작한다.

그 외 부·처·청 등의 업무보고는 다음달 초에 진행할 예정이다.

2차 업무보고에는 매회 20여명, 총 200명의 '국민 참관단'도 참석한다.

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이 대통령, 오늘부터 2차 업무보고…‘국민참여형’으로 재경부·금융위 등

입력 2026.07.15 07:57

  • 정환보 기자

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이재명 대통령이 지난 4월17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 지난 4월17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령 취임 이후 두 번째 부처별 업무보고가 15일부터 시작한다.

업무보고 첫날인 이날 오전 이 대통령은 청와대 영빈관에서 재정경제부와 국세청·관세청·조달청, 국가데이터처, 금융위원회, 기획예산처 등으로부터 업무보고를 받는다.

이날부터 모두 9차례에 걸쳐 실시되는 업무보고는 ‘삶으로 체감하는 대체불가 대한민국’이라는 슬로건 아래 청와대에서 진행된다. 대상은 국무조정실을 비롯한 19부·6처·18청·7위원회와 140개 공공기관이다.

16일에는 과학기술정보통신부·국토교통부·농림축산식품부·해양수산부·보건복지부·성평등가족부와 산하기관, 방송미디어통신위원회·개인정보보호위원회·국민권익위원회·식품의약품안전처 등이 업무보고를 할 예정이다.

그 외 부·처·청 등의 업무보고는 다음달 초에 진행할 예정이다.

2차 업무보고에는 매회 20여명, 총 200명의 ‘국민 참관단’도 참석한다.

앞서 청와대는 지난 1일부터 6일까지 이 대통령 페이스북·엑스·인스타그램 등을 통해 국민참여단을 모집했다. 국민참여단에는 총 1259명이 신청해 6.3대 1의 경쟁률을 기록했다.

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