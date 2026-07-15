[속보]6월 취업자 6만3000명 증가···청년 고용 26개월째 뒷걸음

6월 취업자 수가 전년 동월 대비 6만3000명 증가하는 데 그쳤다. 20대와 30대 청년층 실업자는 전년 동월대비 약 1만명 증가한 것으로 나타났다.

국가데이터처가 15일 발표한 6월 고용동향을 보면, 6월 취업자 수는 2915만4000명으로 전년동월 대비 6만3000명 늘었다. 취업자는 올해 1∼3월 10만∼20만명대 증가세를 이어갔지만, 4월에는 증가 폭이 7만4000명으로 둔화한 데 이어 5월에는 4만명 감소했다.

지난달 취업자 수는 증가세로 돌아섰지만, 청년층 고용 지표는 여전히 부진했다. 청년층 고용률은 43.9%로 지난해 같은 달보다 1.7%포인트 하락하며 26개월 연속 감소세를 이어갔다.

청년층 실업률은 7.0%로 지난해 같은 달보다 0.9%포인트 상승했다. 이는 지난해 3월(1.0%포인트) 이후 가장 큰 상승 폭이다. 20대와 30대 실업자 수는 83만4000명으로 전년동월보다 9000여명 늘었다.

반면 전체 인구 고용 지표는 개선됐다. 고용률은 63.4%로 전월보다 0.1%포인트 올랐다. 고용률은 중동전쟁이 시작된 지난 3월(62.7%) 최저를 기록한 뒤 4월 63%, 5월 63.3% 순으로 반등했다. 6월 실업률(2.8%)도 전달(2.9%)보다 0.1%포인트 줄었다.