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[속보]6월 취업자 6만3000명 증가···청년 고용 26개월째 뒷걸음

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본문 요약

6월 취업자 수가 전년 동월 대비 6만3000명 증가하는 데 그쳤다.

20대와 30대 청년층 실업자는 전년 동월대비 약 1만명 증가한 것으로 나타났다.

국가데이터처가 15일 발표한 6월 고용동향을 보면, 6월 취업자 수는 6만3000명으로 전년 동기 대비 12만명 감소했다.

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[속보]6월 취업자 6만3000명 증가···청년 고용 26개월째 뒷걸음

입력 2026.07.15 08:00

수정 2026.07.15 09:56

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  • 윤기은 기자

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지난 3월18일 서울 마포구 서울서부고용센터에서 실업지원금 신청자가 신청서를 작성하고 있다. 권도현 기자

지난 3월18일 서울 마포구 서울서부고용센터에서 실업지원금 신청자가 신청서를 작성하고 있다. 권도현 기자

6월 취업자 수가 전년 동월 대비 6만3000명 증가하는 데 그쳤다. 20대와 30대 청년층 실업자는 전년 동월대비 약 1만명 증가한 것으로 나타났다.

국가데이터처가 15일 발표한 6월 고용동향을 보면, 6월 취업자 수는 2915만4000명으로 전년동월 대비 6만3000명 늘었다. 취업자는 올해 1∼3월 10만∼20만명대 증가세를 이어갔지만, 4월에는 증가 폭이 7만4000명으로 둔화한 데 이어 5월에는 4만명 감소했다.

지난달 취업자 수는 증가세로 돌아섰지만, 청년층 고용 지표는 여전히 부진했다. 청년층 고용률은 43.9%로 지난해 같은 달보다 1.7%포인트 하락하며 26개월 연속 감소세를 이어갔다.

청년층 실업률은 7.0%로 지난해 같은 달보다 0.9%포인트 상승했다. 이는 지난해 3월(1.0%포인트) 이후 가장 큰 상승 폭이다. 20대와 30대 실업자 수는 83만4000명으로 전년동월보다 9000여명 늘었다.

반면 전체 인구 고용 지표는 개선됐다. 고용률은 63.4%로 전월보다 0.1%포인트 올랐다. 고용률은 중동전쟁이 시작된 지난 3월(62.7%) 최저를 기록한 뒤 4월 63%, 5월 63.3% 순으로 반등했다. 6월 실업률(2.8%)도 전달(2.9%)보다 0.1%포인트 줄었다.

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