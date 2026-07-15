국립중앙박물관 상반기 관람객 379만명 역대 최다…700만명 넘나

국립중앙박물관의 올해 상반기 관람객이 역대 최다를 기록한 것으로 나타났다. 지난해 <케이팝 데몬 헌터스> 등 K콘텐츠의 글로벌 흥행에 힘입어 연간 관람객 세계 3위를 기록한 데 이어 신기록을 세울지 주목된다.

15일 국립중앙박물관에 따르면 올해 1∼6월 국립중앙박물관을 찾은 관람객은 총 379만5400명으로, 지난해 상반기(271만6323명)보다 39.7% 증가했다. 상반기 관람객이 300만명대를 기록한 건 박물관 개관 이후 처음이다. 2024년 연간 관람객(378만8785명)을 넘어섰다.

올해 박물관 관람객은 지난해와 비교해 꾸준히 증가하고 있다. 겨울 방학과 설 연휴가 맞물린 1∼2월, 가정의 달인 5월에는 매달 70만명 이상이 박물관을 찾았다. 6월에는 약 53만6000명이 관람한 것으로 집계됐다. 외국인 관람객은 9만7985명에서 16만5404명으로 1년 새 68.8% 증가했다.

최근 관람 추이를 고려하면 관람객 600만명 시대를 연 2025년에 이어 2년 연속 600만명대를 달성할 가능성이 높다. 상반기 관람객 추이가 유지되면 700만명을 넘어설 수 있다는 기대도 나온다. 미술전문매체 ‘아트 뉴스페이퍼’가 집계한 2025년 세계 박물관 관람객 조사에서 700만명대 관람객은 세계 2위에 해당하는 수치다.

박물관은 여름철 성수기를 맞아 관람 시간을 한시적으로 늘린다고 이날 밝혔다. 방학과 휴가철이 맞물리는 7월 말부터 광복절 연휴까지는 관람 수요가 최고조에 이를 것으로 예상되면서 ‘오픈런’ 대기줄을 미리 풀어주려는 것이다.

기존에는 오전 9시30분부터 오후 5시30분까지 운영했으나, 오는 27일부터 8월17일까지는 오전 9시부터 오후 6시까지 문을 연다. 개관·폐관 시간을 30분씩 조정해 관람 시간을 1시간 늘린다. 수요일과 토요일 야간 개장은 오후 9시까지 그대로 유지한다.

연일 관람객이 몰려들면서 박물관은 수용 대책에 부심하고 있다. 지난달 박물관을 찾은 사람은 하루 평균 1만7000여명으로, 시설 규모 등을 고려한 하루 적정 관람 인원(1만5000명)을 웃도는 상황이다.

박물관은 최근 관람객 과밀과 주차난을 완화하기 위해 주차 요금을 추가로 올렸다. 문화계 안팎에서는 전시실을 비롯한 박물관 시설 확충이 필요하다는 목소리가 힘을 얻고 있다. 유홍준 국립중앙박물관장은 올해 초 관훈포럼에서 “(국립중앙박물관) 상설 전시실 제2관 건립을 추진해야 할 것”이라는 의견을 밝힌 바 있다. 다만 상설 전시 유료화 논의가 본격화한 만큼, 당분간 관람객 추이를 예의주시할 것으로 보인다.