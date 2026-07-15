베네수엘라 정부가 지진 피해 대책 논의를 위해 야권과 회담에 나선다. 니콜라스 마두로 전 대통령이 축출된 이후 처음이다.

호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 14일(현지시간) SNS 성명에서 전직 야당 의원들과 함께 지진 피해 대책 등을 논의할 공동 실무 그룹을 다음 달 1일 출범시키기로 했다고 밝혔다.

그는 “나라를 슬픔에 잠기게 한 연쇄 강진의 참혹한 결과에 온 국민이 함께 맞서기 위한 국민 통합 정신의 일환이자 민주주의 강화라는 목적 아래 추진되는 것”이라고 설명했다. 이어 “국가적 비상사태 앞에서 당파적 이익과 이견을 내려놓아야 한다”며 “오직 단결을 통해서만 지진 피해 재건과 평화 유지를 향해 나아갈 수 있다”고 말했다.

델시 로드리게스 임시 정부와 여당은 야권 중 온건 세력과 대화에 나설 것으로 전망된다. 야권 지도자이자 강경파로 분류되는 마리아 코리나 마차도 측도 실무 대화에 나설지 주목된다.

베네수엘라에서는 지난달 발생한 연쇄 강진 이후 수습 작업이 이어지고 있다. 이날 기준 누적 사망자는 전날보다 173명 증가한 4734명으로 집계됐다. 부상자 수는 1만6740명으로 기록됐다.