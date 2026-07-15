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미국·이란 교전 나흘째···이란, 바레인·쿠웨이트 미군 기지 공습

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본문 요약

미국과 이란이 나흘째 공격을 이어가고 있다.

미국의 호르무즈 연안 도시 공격에 대한 보복으로 이란은 바레인과 쿠웨이트에 있는 미군 기지를 공습했다.

이란 국영방송에 따르면 이란 이슬람혁명수비대 공보국은 14일 성명에서 "IRGC 해군과 항공우주군이 '약속 2' 작전의 3차 공격을 동시다발적으로 전개했다"고 발표했다.

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미국·이란 교전 나흘째···이란, 바레인·쿠웨이트 미군 기지 공습

입력 2026.07.15 09:09

  • 최경윤 기자

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미국과 이란이 나흘째 공격을 이어가고 있다. 미국의 호르무즈 연안 도시 공격에 대한 보복으로 이란은 바레인과 쿠웨이트에 있는 미군 기지를 공습했다.

이란 국영방송에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 공보국은 14일(현지시간) 성명에서 “IRGC 해군과 항공우주군이 ‘약속 2’ 작전의 3차 공격을 동시다발적으로 전개했다”고 발표했다.

IRGC는 미사일과 무인기(드론) 공격으로 바레인의 셰이크 이사 공군기지에 있는 적의 무기, 함선 부품, 항공기 보관 창고 여러 개를 파괴했다고 밝혔다. 이어 쿠웨이트 알리 알살렘 기지 내 적의 MQ-9 드론 계류장을 공격해 다수의 드론을 파괴하거나 손상을 입혔다고도 했다.

쿠웨이트 국방부는 성명을 통해 “오늘 저녁부터 현재까지 탄도미사일 1발, 순항미사일 5발, 드론 33기를 탐지해 요격했다”고 밝혔다. 이번 공격으로 쿠웨이트의 해군 함정 1척이 타격을 입고 군 병력 4명이 부상했다고 덧붙였다.

바레인 내무부도 다수의 이란발 발사체를 요격했다고 밝혔다.

14일(현지시간) 무인기가 요격된 바레인 상공에서 연기가 피어오르고 있다. 로이터연합뉴스

14일(현지시간) 무인기가 요격된 바레인 상공에서 연기가 피어오르고 있다. 로이터연합뉴스

IRGC는 이번 공격이 미국의 공격에 대한 보복 조치라고 밝혔다. 이란 매체는 이날 원자력 발전소가 있는 부셰르주를 포함해 주요 해안 도시들이 잇따라 공격을 받았다고 전했다. 호르모즈간주에서는 미군 발사체가 민가를 타격해 일가족이 사망한 것으로 알려졌다.

IRGC는 “미국의 범죄가 지속하는 한 침략자에 대한 보복과 응징은 계속될 것”이라며 “이 지역에서 미국의 악행이 존재하는 한, 지역 내 단 한 방울의 석유와 가스도 수출되지 못할 것”이라고 경고했다.

그러면서 “(미국의) 이러한 침략 행위는 호르무즈해협의 재개방을 지연시키는 결과만을 낳을 뿐”이라고 강조했다.

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